رابط التقديم و التسجيل فى معهد الادارة العامة الحرس الملكي بالمملكة العربية السعودية

اعلن “معهد الادارة العامة” بالمملكة العربية السعودية، عن فتح باب التسجيل فى برامج المعهد الاعدادية، لحملة الشهادة الثانوية للبنات والبنين عن طريق الموقع الالكتروني، إبتداء من يوم الأحد القادم الموافق 27 من شهر شوال 1440 هــ، ونقدم لكم الشروط الواجب توافرها لتسجيل للتقديم فى برنامج الحرس الملكي، وطرق التقديم وفى حالة تطابق هذه الشروط بعد قراءتها جيدا يمكن للمتقدم بتعبئة النموذج الموجود على الموقع الالكتروني الخاص بالمعهد .

شروط القبول فى معهد الادارة العامة

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويتم إستثناء من ولد مع والده الذي تواجد خارج المملكة لظروف الدراسة او العمل او الاجازة .

ان يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة فى الاقسام التالية : ( قسم العلوم الشرعية – قسم العلوم الطبيعية – قسم العلوم الإدارية والإجتماعية ) .

لن يتم قبول الحاصلين على الثانوية الزراعية أو الصناعية أو المعاهد الصحية أو معهد إعداد المراقبين .

ان يكون حسن السمعة والير والسلوك .

ان لا يكون قد صد ضده احكام سواء جريمة مخلة بالشرف او الأمانة او محكوم عليه بحد شرعى .

ان لا يكون قد طرد من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية لاى سبب من الاسباب .

ان لا يقل عمرة عن 17 عام ولا يزيد عن 30 عام .

ان يجتاز جميع الاختبارات الخاصة باختبار القدرات والاختبار التحصيلي، التي تجرى عن طريق المركز الوطنى للقياس والتقويم .

ان لا يقل طوله عن 170 سم، مع ضرورة تناسق الوزن مع الطول .

ان يكون لائق طبيا للخدمة العسكرية ومعافى من الامراض .

ان يجتاز إختبارات المقابلة السخصية والقبول وفقا للشروط المحددة .

ان لا يكون موظفا في اى جهة عسكرية او حكومية او مدنية .

ان لا يكون متزوج من غير سعودية .

ان يتعهد على نفسه بتأدية الخدمة العسكرية لمدة أربع سنوات .

يشترط فى القبول ببرنامج السكرتير التنفيذي سلامة اليدين والبصر .

يجب تعبية البيانات بكل دقة عن طريق الموقع الالكتروني من هنا

يجب على المتقدم ترتيب الرغبات فى البرامج التي يريد الالتحاق بها .

فى حالة القبول يتم تنفيذ البرامج في المركز الرئيسى بمدينة الرياض .

لابد من متابعة موقع المعهد الالكتروني للتأكد من القبول خلال الفترة المحددة .

يتم القبول وفقا للمعايير وحسب ترتيب الرغبات .

فى حالة اكتمال الاعداد المطلوبة للبرامج بالحرس الملكي يتم تحويل من تقدموا لنفس البرامج الخاصة بمعهد الادارة العامة .

مزايا التقديم فى معهد الادارة العامة