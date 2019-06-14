رابط التقديم و التسجيل “للنساء” بوكالة الأحوال المدنية على رتبة “جندي أول- جندي”

أعزائي رواد موقعنا الرائد دائماً “كلمة” يسعدنا دائماً التواجد معكم لتقديم أهم الأخبار التي يهتم بها متابعينا في أرجاء الوطن العربي، فاليوم ندخل معكم إلي المملكة العربية السعودية، حيث قامت الأدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية، فتح باب التقديم والتسجيل على رتبة “جندي أول- جندي” نساء، وذلك للقيام بأعمال التأمين والحراسة للمكاتب النسائية بوكالة الأحوال المدنية بعموم المملكة.

موعد التقديم والتسجيل

يتم التقديم والتسجيل على رتبة “جندي أول- جندي” نساء، بدايةً من يوم الأحد الموافق 13/10/1440 هجرياً وحتي الأربعاء الموافق 16/10/1440 هجرياً.

رابط التسجيل على رتبة “جندي أول- جندي” نساء

للتسجيل علي رتبة جندي أول- جندي نساء بوكالة الأحوال المدنية، الدخول علي رابط بوابة أبشر للتوظيف.

شروط التقديم