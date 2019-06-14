رابط التقديم و التسجيل “للنساء” بوكالة الأحوال المدنية على رتبة “جندي أول- جندي”

أعزائي رواد موقعنا الرائد دائماً “كلمة” يسعدنا دائماً التواجد معكم لتقديم أهم الأخبار التي يهتم بها متابعينا في أرجاء الوطن العربي، فاليوم ندخل معكم إلي المملكة العربية السعودية، حيث قامت الأدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية، فتح باب التقديم والتسجيل على رتبة “جندي أول- جندي” نساء، وذلك للقيام بأعمال التأمين والحراسة للمكاتب النسائية بوكالة الأحوال المدنية بعموم المملكة.
موعد التقديم والتسجيل
يتم التقديم والتسجيل على رتبة “جندي أول- جندي” نساء، بدايةً من يوم الأحد الموافق 13/10/1440 هجرياً وحتي الأربعاء الموافق 16/10/1440 هجرياً.
رابط التسجيل على رتبة “جندي أول- جندي” نساء
للتسجيل علي رتبة جندي أول- جندي نساء بوكالة الأحوال المدنية، الدخول علي رابط بوابة أبشر للتوظيف.
شروط التقديم
- أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ، ويستثني من نشأت مع والدها في خدمة الدولة خارج المملكة.
- أن تكون حسنة السيرة والسمعة ، ولايكون محكوم عليها بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- ألا يقل عمر المتقدمة عن 25 عاماً ولا يزيد عن 35 عاماً.
- أن يكون للمتقدمة هوية وطنية مستقلة وسارية حتي موعد التقديم.
- ألا يقل طول المتقدمة عن 160 سم وتناسب الطول مع الوزن.
- ألا تكون المتقدمة قد سبق لها التعيين علي وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.
- ألا يكون قد تم إنهاء خدمة المتقدمة في إحدي المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب كان.
- ألا تكون المتقدمة معينة في وظيفة حكومية.
- ألا تكون المتقدمة متزوجة من غير سعودي.
- إجتياز جميع الإختبارات الخاصة بالقبول.
- في حالة الحصول على شهادةالمؤهل من خارج المملكة، يتم تقديم شهادة المعادلة من وزارة التعليم مصدق عليها.
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