رابط “الخدمات الذاتية” للتحويل بين الكليات والأقسام ، وتحويل المعلمين بين مسارات التحضيرية

الخدمات الذاتية، هو موقع سعودي خاص لكل من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، حيث يقدم الموقع خدمات لكل من الطلاب الجامعين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات داخل المملكة العربية السعودية، كما يمتز الموقع بتوفير خدمة الخصوصية لصاحب الخدمة، ويتم الدخول إلي الموقع من خلال تسجيل الدخول بالأيميل الخاص بك لحفظ خصوصية الإجراءات.

رابط موقع الخدمات الذاتية للطلاب وهيئة التدريس

إذا كنت من الطلاب الجامعيين وترغب في التحويل من كلية إلي كلية آخري، أو رغبت إلي التحويل إلي قسم آخر داخل نفس الكلية ، كما يتيح الموقع خدمة التحويل من انتساب إلي انتظام، كذلك خدمة التحويل بين المسارات التحضيرية، كل ما عليك هو الدخول علي رابط موقع الخدمات الذاتية ثم سجل دخولك علي الموقع للتقديم علي الخدمة المطلوبة.

يتم الدخول إلي موقع الخدمات الذاتية من خلال رابط الموقع المرفق أعلاه بالإضافة إلي إدخال بريدك الإلكتروني ورقم المرور، يتم فتح نافذة جديدة لك لتختر منها الخدمة المرادة واتباع خطواتها.