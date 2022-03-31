رابط الدرس الرقمي www.ien.edu.sa بتقنية الباركود للاطلاع أون لاين

الكتب الدراسية تتميز بتقنية الباركود(رمز الاستجابة السريعة) وهو ما سيكون رابط الدرس الرقمي الذي يمكن تصفحه عبر عين بوابة التعليم الوطنية برابطها المباشر ويكون www.ien.edu.sa.، إذ لكل درس باركود خاص به اعلى الصفحة في الكتاب المدرسي وإذا قمت بمسحه بالكاميرا سينقل الطالب الى الدرس الرقمي المتوفر أون لاين بالتحويل الى مواد اثرائية وداعمة مع الحلول.

عن الدرس الرقمي

في إطار التمكين من الدرس الرقمي الذي يعد أشكالاً من التعليم الالكتروني يخدم ميزة التنقل في المنهاج التعليمية لكل مراحل التعليم الحكومي للطلبة في المملكة العربية السعودية ولمختلف المناهج سواء رياضيات او انجليزي، الدرس الرقمي فهو بمثابة كتاب رقمي يتضمن روابط اثرائية تخدم الوصول للمعلومات بسهولة ويًيسر، وسيحفز الطلبة على المذاكرة نظراً لاستخدام التقنيات الرقمية بما يجعلهم متصلين بالهواتف الذكية والتمتع بمشاهدة الدرس الرقمي المتاح جنباً الى جنب حلول متكاملة على نفس الرابط مما يأخذ الكثيرين اليها لفهم الدروس دون مزيد من البحث ويلغي ضرورة متابعة اخصائيين في التعليم للحصول على حل المسائل نظراً لعرض محتوى رابط الدرس الرقمي الذي يشمل دروس مقروءة.

محتوى رابط الدرس الرقمي

قامت وزارة التربية والتعلم، باعتماد الدروس الرقمية لجميع طلبة المدارس في السعودية، تسهيلاً لآلية الارتباط بالدروس الرقمية المتاحة على بوابة عين التعليمية التي يتم الحصول عليها بالشروحات المفصلة والفيديوهات الرقمية وذلك بإتباع الخطوات الواردة وهي

مرر الكاميرا الى الباركود qr code لالتقاطه اعلى صفحة الدرس الرقمي

حمل قبل ذلك ماسح الباركود من متجر الهواتف التي تستخدمها

اختار رابط الذي يتم فتحه بمجرد مسح الكود

يتم إعادة الطالب الى الدرس الرقمي بصورة مباشرة عبر بوابة عين التعليمية

وهكذا يتم الاستفادة من باركود الدرس الرقمي لنقل الطالب إلى محتويات تعليمية مفيدة

رابط الدرس الرقميwww.ien.edu.sa

رابط الدرس الرقمي يسمح بالوصول الى الدرس الرقمي المختار حيث لكل صفحة درس يوجد باركود مزود بها، إذا ما قمت بمسح الباركود في صفحة الكتاب الخاصة بالدرس سوف يتم تحويلك الى رابط يتم الضغط عليه لنقلك مباشرة الى بوابة عين التعليمية وذلك الى الدرس الرقمي المتضمن العديد من الشروحات والفيديوهات التي تضع الطالب في المسار الصحيح للتعلم دون الحاجة للكتب الورقية بعد الآن.