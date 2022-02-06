رابط الضمان الاجتماعي المطور تسجيل الدخول عبر النفاذ الموحد

يسمح رابط الضمان الاجتماعي تسجيل الدخول عبر نظام النفاذ بالوصول الى منصة الدعم والحماية الاجتماعية. وفي السطور التالية نوضح الدخول في الضمان عن طريق النفاذ باستخدام بيانات المستخدم في منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية.

الضمان الاجتماعي تسجيل الدخول نفاذ

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آلية للمستفيد المتمثلة في طريق تسجيل الدخول عبر النفاذ الموحد طبقاً لبيانات تسجيل الدخول في موقع أبشر الخاصة به.. ومن خلال رابط الضمان الاجتماعي النفاذ يمكن الدخول في منصة الدعم والحماية الاجتماعي للاستفادة من الخدمات الإلكترونية بالخطوات التالية وهي

الوصول إلى صفحة الدخول بالنفاذ الموحد في الضمان عبر الرابط التالي sso.hrsd.gov.sa

أدخل البيانات وهي إسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بـ absher بكتابتهما في القسم المخصص لكليهما.

بعد إدخال المستخدم معلوماته في ابشر (الموضحة أعلاه) فإنه يضغط على تسجيل الدخول.

وهكذا تكون أتممت عملية تسجيل الدخول بنجاح في برنامج الضمان بالارتباط بالنفاذ الموحد.

وبعد تسجيل الدخول بإتباع الطريقة السابقة يمكن للمستفيد بدء التقديم في برنامج الضمان للاستفادة من الحصول على معاش ضماني الذي يستهدف الأسر الأكثر احتياجا واستحقاقا ضمن برنامج الضمان المطور الذي فعلته وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في 20 نوفمبر من عام 2021 وكان صدر بمرسوم ملكي رقم(م/32) لعام 1442.

رابط الضمان المطور عن طريق نفاذ

يمكن الآن الإنتقال الى رابط الضمان المطور من اللينك المرفق، وهو الرابط الجديد الخاص بنظام الضمان المتمثل في منصة الدعم والحماية الإجتماعية، ومن خلال الرابط المذكور يمكن الوصول إلى منصة الضمان sbis hrsd.gov sa والبدء في تسجيل الدخول عن طريق النفاذ، لتقديم طلبك الضماني لاستحقاق المعاش، كما يمكن عبر رابط الضمان المطور تسجيل حساب جديد ثم الدخول فيه بآلية رقم الهوية الخاص بالمستفيد.