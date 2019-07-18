رابط الفحص والإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440 هـ

نتابع معكم متابعينا الكرام من خلال موقع كلمة دوت أروج كافة التفاصيل المتعلقة بمساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، حيث يبحث الكثير من المواطنين في دولة المملكة عن موعد وتوقيت إيداع مساعدة المقطوعة، ولم تقم وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في المملكة بتحديد موعد رسمي لإيداع الدفعة الجديدة من المقطوعة،هذا ويطالب العديد من المستفيدين بالإسراع في صرف مساعدة المقطوعة، وذلك من اجل المساهمة معهم في تحسين المستوي الإقتصادي والمالي، وتعمل الحكومة السعودية على تحقيق رؤية المملكة للعام 2020، وذلك من خلال تطبيق العديد من الإصلاحات الإقتصادية.

شروط الإستفادة من المقطوعة في الضمان الإجتماعي

يجب أن يكون المواطن المتقدم للإستفادة من المقطوعة غير مشمول ضمن معاشات الضمان الإجتماعي . يجب أن لا يزيد عمر المتقدم للإستفادة عن عمر 35 عاماً . ضرورة عدم إمتلاك إى سجل تجاري للمتقدم . يقوم البرنامج بدعم الأسر ذات الدخل المنخفض او المتوسط أو الأسر التي لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية . تصرف المساعدات المقطوعة بصورة متقطعة.

الإستعلام من مساعدة المقطوعة

يزداد البحث في دولة المملكة عن طريقة من اجل الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، وقد حددت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية العديد من الطرق من أجل الإستعلام والتسجيل في مساعدة المقطوعة، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية هـــنـــا أو من خلال القيام بالخطوات التالية :-