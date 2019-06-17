رابط القبول الموحد في جامعات الرياض للطلبة الجدد/ تفاصيل موعد وشروط التقديم

أعزائي متابعي موقعنا”كلمة” بالمملكة العربية السعودية وجميع الدول من شرق وغرب، يسعدنا التواجد معكم لتقديم أهم الأخبار والمعلومات وعرضها بأبسط الطرق، حيث نتواج معكم اليوم لشرح تفاصيل القبول الموحد لجامعات الرياض للعام الدراسيالجديد 1441 هجرياً، حيث أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد عن فتح باب التقديم للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض، حيث سيتم بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد 1441 هجرياً في 2/1/1440 هجرياً الموافق 1/9/2019 ميلادياً.

مواعيد القبول للطلاب

بدء التقديم على بوابة القبول يوم الإثنين 14 شوال 1440 حتي الثلاثاء 22 شوال 1440 هجرياً، على أن يتم الإعلان عن نتائج الفرز الأول يوم الخميس 1 ذو القعدة 1440، ونتائج الفرز الأخير يوم الخميس 8 ذو القعدة 1440.

مواعيد القبول للطالبات

بدء التقديم على بوابة القبول يوم الأربعاء 16 شوال 1440 حتي الأربعاء 23 شوال 1440 هجرياً، وإعلان نتائج القبول يوم الخميس 8 ذو القعدة.

رابط القبول الموحد لجامعات الرياض

للتقديم لجامعات الرياض ” طلاب” يجب الدخول على بوابة القبول الموحد للطلاب.

للتقديم لجامعات الرياض “طالبات” يجب الدخول على بوابة القبول الموحد طالبات.

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