رابط القبول والتسجيل في جامعة تبوك للطلبة المستجدين للعام الدراسي 1441

أعلنت جامعة تبوك السعودية؛ عبر موقعها الإلكتروني عن فتح باب التسجيل والقبول أمام الطلبة المستجدين للعام الدراسي الجديد 1441 هجرية، وذلك في كافة فروع الكليات التابعة للجامعة في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، وذلك تحت إشراف مدير الجامعة عبد الله بن مفرح الذيابي.

مواعيد القبول في جامعة تبوك 1440

وأوضحت جامعة تبوك، أنها سوف تبدأ في استقبال الطلبة الراغبين في الانضمام لها، ابتداء من اليوم الأحد الموافق 16-6-2019، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي، كما سوف يتم غلق بوابة القبول أمام الجميع في تاريخ 29/10/1441، وسوف يتم فرز كافة الطلبات المقدمة حتى يوم 18/11/1441هـ.

وأتاحت جامعة تبوك لكافة الطلاب والطالبات المتقدمين، فترة انسحاب من التقديم والتي سوف تمتد من 8/11/1441 وحتى يوم 4/12/1441، كما سوف تنطلق الدراسة في مختلف فروع الجامعة على مستوى المملكة العربية السعودية 2/1/1441هـ، وكشفت الكلية، عن بدء تنفيذ مركز اللغة الإنجليزية الخاص ببرنامج إعداد لاختبار (IELTS)، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم السعودية، والذي سوف يستمر لمدة أربعة أسابيع كاملة.

رابط التقديم في جامعة تبوك

وأوضحت بوابة القبول الرسمية التابعة لجامعة تبوك السعودية، عن فتح باب التقديم ابتداء من اليوم لكافة الطلبة والطالبات المؤهلين للالتحاق بالجامعة في مختلف فروعها بالمملكة العربية السعودية، ويمكن التقديم لجامعة تبوك من خلال الدخول على بوابة القبول عبر الموقع الإلكتروني للجامعة.