رابط الكشف والفحص عن موعد صرف المساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1441 شهر صفر

تتزايد بكثرة في الفترة الحالية عمليات البحث الكثير من قبل المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية عن توقيت صرف وإيداع المساعدة المقطوعة، حيث يأمل ويتمنى الكثير من المستفيدين في أن يتم صرف المساعدة بشكل سريع وفوري للمستفيدين، وذلك للحاجة الماسة والكبيرة لتلك المقطوعة، حيث تقدم تلك المنحة المالية للأسر ذات الدخل المنخفض أو الأسر التى لا تقدر على تلبية احتياجاتها الأساسية، ويتم التقديم لتلك المساعدة من خلال البوابة الإلكترونية للضمان، ويتم دراسة الطلب المقدم من أجل الإستفادة أو عدم الإستفادة من صرف المساعدة المالية.







المساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

تعتبر المقطوعة تلك هي من أبرز ما تقدمه وكالة الضمان الاجتماعي كمساعدة مالية أو منحة تصرف مرة واحدة في السنة، هذا ويتم صرفها من خلال إيداع المساعدة المالية التي يتم تحديدها بشكل مسبق من قبل الوزارة في حسابات المواطنين بشكل فوري، وذلك في حال تم إقرار صرفها من قبل القائمين على المقطوعة.







ما هي شروط الاستفادة من الضمان الإجتماعي

ننوه لكم من خلال موقع كلمة دوت أورج عن كافة الشروط التي يتوجب على المواطنين الإستفادة من خلالها في المساعدات المالية التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعي، والشروط كالتالي :-

أن يكون المواطن سعودي الحنسية أن يكون المستفيد مقيم في دولة المملكة أن يكون عمره أكثر من 35 عاماً تعتبر 30 ألف ريال سعودي هو الحد الأعلى المقدم.

الاستعلام عن المقطوعة في الضمان الإجتماعي







يتم الإستعلام عن موعد صرف وقيمة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، من خلال زيارة البوابة الإلكترونية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك من أجل التسهيل والتيسير على المواطنين في المملكة.