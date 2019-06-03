رابط المسار الإلكتروني لتسجيل حجاج الداخل 1440 | موقع وزارة الحج والعمرة haj.gov.sa وأسعار حج الداخل

ننشر رابط التسجيل بالمسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 عبر موقع وزارة الحج والعمرة السعوديةـ وموقع المسار الإلكتروني، وقد تم إفتتاح المرحلة الأولى من حجاج الداخل للتسجيل بالحج لهذا العام وفقا للشروط المطلوبة، لذا يستفسر الجميع لمعرفة موعد بداية التسجيل لحجاج الداخل عبر المسار الإلكتروني لعام 1440، وأيضا أسعار الحج لهذا العام وكيفية الخطوات المتبعة للتسجيل وهذا ما سيتم سرده عبر المقال، وسوف يكون هناك فرصة 277 ألف مقعد لحجاج الداخل لأداء مناسك الحج لعام 2019-1440 تباعا لبرامج الضيافة والإقتصادي بحوالى 190 شركة ومؤسسة ينتافسون لاشتراك مع الحجاج بجميع الخدمات والبرامج المقدمة مع موقع الحج والعمرة، وأضاف أنه لن يكون هناك أي وسيلة للتسجيل بحج الداخل 1440 سواء من خلال موقع وزارة الحج والعمرة وأي شئ أخر وهمي.

رابط المسار الإلكتروني: تسجيل حجاج الداخل 1440 موقع الحج والعمرة

قد قدمت وزارة الحج والعمرة موعد التقدم والتسجيل لجميع المواطنين المقيمين بالمملكة العربية السعودية هذا العام مقارنة بالعام الماضي، لذا سوف يتم علمية التسجيل هذا العام لحجاج الداخل من خلال رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل وموقع وزارة الحج والعمرة بدأ من 14 رمضان الموافق 21 مايو الحالي ” ميلاديا”، وهذا قد يتيح إمكانية اختيار جميع الأنظمة المناسب للحاج مع الأخذ في الإعتبار الأنظمة والشروط الموضوعة من قبل الشركات السياحية الخاصة بهذا الأمر.

موقع وزارة الحج والعمرة : حجاج الداخل 1440

وقد تعرض جميع المؤسسات والشركات أسعار وشروط التسجيل بالمسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 مع نهاية شهر رمضان الحالي ، وقد يتساءل الكثيرين عن توقعات أسعار حج الداخل لهذا العام، وهذا ما يوضحه المسئولين، وكون الأسعار لحج الداخل لهذا العام إنخفضت مقارنة بالعام الماضي للتداخل الشركات والمؤسسات لتقديم أفضل خدمة للحجاج الداخل.

أسعار حج الداخل 1440

سيتم طرح حج الداخل لعام 1440 لجميع المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج، وتتراوح أسعار الحج بين 3.600 ريال سعودي حتى 15000 ألف ريال سعودي، وذلك وفقا لعدة برامج منها المخفض والميسر، ومع نهاية شهر رمضان 1440 سيتم فتح جميع العروض المختلفة التي تتضمنها جميع الشركات المتعاقدة على حملات حج الداخل.