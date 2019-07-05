رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440| خطوات حجز حج الداخل بوزارة الحج في المرحلة الثانية localhaj.haj.gov.sa

المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440/2019 والذي يبدأ مرحلته الثانية، حيث أكدت وزارة الحج والعمرة، على حجاج الداخل من الأجانب والمقيمين، بالتسجيل في المسار الإلكتروني المخصص للحج المخفض والميسر، فهي الجهة الأساسية للتسجيل، وسنقدم لكم رابط البوابة الإلكترونية، الخاصة بوزارة الحج والعمرة للتسجيل، والمسار الإلكتروني هو عبارة عن منظومة إلكترونية متطورة، تعرض جميع بيانات وعروض وخدمات شركات ومؤسسات حجاج الداخل، وتتيح للحجاج، الاختيار بين العروض والخدمات الي تناسبهم، وتقدم لهم التعاقد إلكترونيا مع تلك الشركات، وسنقدم لكم بالأسفل باقات الحج المختلفة، وكيفية التسجيل والخدمات الي يقدمها المسار الإلكتروني 1440.

حجز الحج الداخلي يتم من خلال المسار الإلكتروني، وينتهي التسجيل في المرحلة الثانية يوم 7 ذي الحجة، ومن خلال المسار يمكن الحصول على تصاريح الحج بسهولة، حيث أكدت وزارة الحج والعمرة، أن الحجز سيكون من خلال الموقع الإلكتروني، والتعامل مع مكاتب الحملات والحجز من خلالها، لن يتم الاعتراف به أو النظر إليه، حيث أن التسجيل في المسار الإلكتروني سيتيح للوزارة معرفة أعداد الحجاج، والاهتمام بوضع خطوات لتنظيم أفواج الحج.

المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440

الجدير بالذكر أن التسجيل في حج الداخل 2019 سيكون لمدة شهر واحد، وهو الطريقة الوحيدة لحجز الحج للمقيمين والأجانب في السعودية، قد يواجه الموقع بعض الضغط عند محاولة فتحه، نتيجة لكثرة الدخول إليه للتسجيل، رغم جهد وزارة الحج والعمرة على تحسين الموقع، لاستقبال عدد أكبر من الزوار والحجاج الراغبين في التسجيل، وسنقدم لكم بالأسفل برامج وباقات خدمات الضيافة، للاختيار من بينها بما يناسبكم، وكافة المعلومات عن حجز حج الداخل بوزارة الحج.

#وزارة_الحج_والعمرة تطلق المرحلة الثانية من "المسار الإلكتروني لحجاج الداخل" يوم الخميس ١ ذو القعدة، والمخصصة لإتمام إجراءات الحجز و اختيار مقدم الخدمة، من خلال رابط البوابة الإلكترونية https://t.co/nUUUOHwfPU pic.twitter.com/LR1rjIX0oX — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) July 2, 2019

برامج خدمة الضيافة لحجاج الداخل 1440/2019

قامت وزارة الحج والعمرة بتصنيف خدمات الضيافة، والتي تقدمها شركات ومؤسسات الحج الداخل، إلى ست باقات وهم:

باقة الضيافة الأولى: تترواح أسعار الباقة 1 ما بين 7561- 8161 ريال، كما توفر باقة الضيافة 1 بلس ميزة السكن في مكة المكرمة.

باقة الضيافة الثانية: تترواح أسعار الباقة 2 ما بين 7310- 7910 ريال، وتوفر باقة الضيافة 2 بلس ميزة السكن في مكة المكرمة.

باقة الضيافة الثالثة: تترواح أسعار الباقة 3 ما بين 6508- 7108 ريال، وتوفر باقة الضيافة 3 بلس ميزة السكن في مكة المكرمة.

باقة الضيافة الرابعة: تترواح أسعار الباقة 4 ما بين 5078- 6308 ريال، وباقة الضيافة 4 بلس تقدم ميزة السكن في مكة المكرمة.

باقة الضيافة 1 أبراج: سعر الباقة 11905 ريال، وهو عبارة عن برنامج ضيافة لحجاج الداخل الذين سيسكنون في أبراج شركة منى العقارية.

باقة اقتصادي1: أسعار الباقة تتروح ما بين 3447- 4797 ريال، وهو عبارة عن برنامج حج منخفض التكلفة، أو الحج المخفض.

باقة اقتصادي 2: هو الحج الميسر، وهو برنامج حج يقدم السكن في مشعر عرفات ومساكن في مكة المكرمة، وسعر الباقة 3465 ريال.

رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440/2019

من خلال موقع الإلكتروني لتسجيل حجاج الداخل، يمكن للحاج الاختيار من بين الباقات والخدمات، المقدمة من شركات ومؤسسات الحج، وأيضا إمكانية كتابة بيانات المرافقين لهم في الحج، ويمكن للحاج التعديل على البيانات المدخلة، قبل إتمام عملية حجز الحج، ومدة إجراءت الحجز، تكون منذ يوم 1 ذي القعدة 1440 حتى يوم 7 ذي الحجة 1440، ويمكن الضغط على رابط المسار الإلكتروني، لتذهب إلى الموقع مباشرة.

خطوات التسجيل بالمسار الإلكتروني 1440

سنقدم لكم الآن، خطوات التسجيل في حج الداخل 2019 وهي:

فتح الموقع الإلكتروني. إدخال البيانات الخاصة بك . اختيار باقة الحج المناسبة وإصدار الفاتورة.

بعدها يتم رفع البيانات المسجلة، إلى وزارة الداخلية لإصدار تصريح الحج، وبعدها يتم ارسال بيانات الحاج، إلى شركة الحج للترتيب لخدمته واستقباله.

وزارة الحج والعمرة حجاج الداخل

تقدم وزارة الحج الكثير من باقات الضيافة كما ذكرناها سابقا، ولكن متوقع أن يكثر الإقبال على الحج المخفض والميسر، كما سيتم ارسال رسالة نصية للمتقدم، بها موعد سداد الرسوم وبعض التفاصيل، وفي حالة عدم الالتزام بموعد سداد الرسوم سيتم إلغاء الحجز، وتم التحذير من أي مواقع أو شركات، تدعي قدرتها على التسجيل في الحج الداخلي، حيث أكدت وزارة الحج العديد من المرات، على أن التسجيل يتم فقد من قبل المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440، والبعد عن كل ما يدعي غير ذلك، لعدم الوقوع ضحية لهذه الشركات أو الأفراد.