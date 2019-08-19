رابط المصدر السعودي شرح وحلول الامتحانات لجميع المراحل الدراسية

يبحث الكثيرون عن رابط موقع “المصدر السعودي” وهو منتدي يقوم بتقديم خدمات للطلبة والطالبات مثل شرح نماذج الامتحانات وتقديم حلولها لجميع المراحل التعليمية، من خلال تقديم شرح جميع المواد للصفوف المختلفة والتدريب علي حلها، اما الجامعات فيوجد نظام خاص بهم وهو نظام البلاك بورد، يمكن للطلبة والطالبات، من خلال الدخول للمنتدي طرح الأسئلة في أي مادة يحتاج إلى الدعم بها ويتولي الاجابة عن الاسئلة المعلمين المختصين بهذه المواد.

المصدر السعودي

وبعتبر منتدي المصدر السعودي المرجع الأساسي للطلبة والطالبات في جميع المراحل الدراسية، وهذا ما يجعل تحصيل المواد العلمية بطريقة سهلة وميسرة، مما يقدمه المنتدي من حلول للأسئلة الواردة في الكتب الدراسية، ويوجد لكل مادة قسم مختص في المنتدي، مثل مادة اللغة الانجليزية والعلوم والمواد الإجتماعية والرياضيات، وغيرها من المواد ويتم أقسام متخصصة لكل مرحلة دراسية، مما يسهل عملية الشرح والإجابة عن الاسئلة والتدريبات ووجود إجابات نموذجية للامتحانات، يمكن للطالب الدخول الى المنتدي والبحث عن ما يريد من إجابات عبر الموقع.

رابط المصدر السعودي

يمكن للدارسين في جميع المراحل التعليمية الدخول إلى منتديات المصدر السعودي، والحصول على شرح جميع المواد الدراسية بسهولة، وامكانية الاستفسار عن الأسئلة في كل المواد ويلقي إجابة من معلمين متخصصين، والتدريب على نماذج الإمتحانات،حيث يتم تقسيم المواد الدراسية حسب كل صف وادخل كل مادة الاختبارات الخاصة بها والشرح أيضا، ويتميز الموقع بسهولة التواصل المباشر مع الكوادر التعليمية بالمملكة العربية السعودية، في جميع أنحاء المملكة وعلي مستوي كافة المراحل التعليمية بكل سهولة ويسر.

ويوجد بالمنتدي اقسام متعددة فى المنتدي مثل مثل الاقسام التالية :

قسم لغتي الخالدة الصف الأول والثاني والثالث المتوسط .

قسم الرياضيات أول متوسط الفصل الأول .

رياضيات أول متوسط الفصل الثاني .

رياضيات ثاني متوسط الفصل الأول .

رياضيات ثاني متوسط الفصل الثاني .

رياضيات ثالث متوسط الفصل الأول .

رياضيات ثالث متوسط الفصل الثاني .

علوم الصف الأول والثاني والثالث المتوسط .

الدراسات الاجتماعية الصف الأول والثاني والثالث المتوسط .

التربية الأسرية الصف الأول والثاني والثالث المتوسط .

قسم الحاسب وتقنية المعلومات .

اقسام خاصة بمادة الفقة والتفسير والحديث والتوحيد .

اقسام اللغة الإنجليزية للمناهج المختلفة.

اقسام خاصة بالمواد التالية : ( اللغة العربية، الفيزياء، الكمياء، الاحياء، قسم لغتي الجميلة ) .

اقسام مادة العلوم للصفوف المختلفة .

ويعتبر المنتدي مرجع لطلبة الثانوية حيث يقدم كل ما يخص المقررات الدراسية، ويعد المنتدي المرجع الافضل لدي الطلاب علي إختلاف مراحلهم التعليمية، فجميع المواد لها قسم خاص وكل قسم تم تجزئته الى مراحل دراسية مختلفة على حسب السنوات الدراسية .