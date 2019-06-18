رابط بوابة القبول الموحد للجامعات الحكومية وكليات التقنية للطلاب والطالبات بمنطقة الرياض

تتزايد عمليات البحث الآن عن رابط بوابة القبول الموحد للجامعات للطلاب والطالبات، وذلك بعد ساعات من إعلان اللجنة الإشرافية عن فتح باب تقديم الطلاب والطالبات على القبول الموحد بالرياض، وذلك في الكليات التقنية وكافة الجامعات الحكومية، والتي من المفترض أن تبدأ الدراسة بها للعام الدراسي الجديد لعام 1441، الأول من سبتمبر لعام 2019، بحسب ما هو مخطط له.

القبول الموحد للطلاب بالرياض

وكان القبول الإلكتروني الموحد المعني بالتقديم على الجامعات الحكومية وكليات التقنية بمنطقة الرياض، أعلن من خلال موقعه الرسمي على فتح باب القبول الموحد للطلاب 1440، بداية من الإثنين 14 شوال لعام 1440، على أن يستمر التقديم حتى يوم الثلاثاء 22 شوال من نفس العام، بدايةً من الساعة الثانية عشر ظهراً، ونوه إلى أنه يمكن الإطلاع على الجدول الزمني والتفاصيل من خلال موقعها الرسمي، وأعلنت أن نتائج الفرز ستكون الخميس الموافق 8 ذي القعدة.

القبول الموحد للطالبات بالرياض

كذلك أعلنت عمادة القبول والتسجيل عن فتح باب التقديم بكليات التقنية والجامعات الحكومية أيضاً بمنطقة الرياض، على أن يكون التقديم بدايةً من الأربعاء الموافق 16 شوال لعام 1440، ويستمر التقديم حتى يوم الأربعاء 23 شوال لنفس العام، على أن يتم إعلان نتائج القبول يوم الخميس 8 ذو القعدة.

رابط بوابة القبول الموحد للجامعات

ويمكن الآن الإطلاع على كافة الشروط والتفاصيل المتعلقة بالتقديم سواء للطلاب أو الطالبات من خلال رابط بوابة القبول الموحد للجامعات بمنطقة الرياض، أو من خلال رابط القبول الموحد للطالبات، التي تشمل الجامعات الحكومية الخاصة بهن كل من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الملك سعود، جامعة الأميرة نورة، الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، والكلية التقنية بالرياض.

بينما يمكن الإطلاع على كافة الشروط والتفاصيل المتعلقة بالطلاب الراغبين على التقديم على الجامعات الحكومية بالرياض، وكلية التقنية من خلال رابط القبول الموحد للطلاب، على أن يكون التقديم على جامعات الملك سعود، الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، جامعة شقراء، جامعة المجمعة، جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، والكليات التقنية بمنطقة الرياض.