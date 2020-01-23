رابط بوابة القبول الموحد، التسجيل في الخدمة العسكرية للتخصصات الطبية، حيث أعلنت لجنة القبول المركزي بوزارة الدفاع عن بدء فتح باب القبول للجامعيين في الالتحاق بالخدمة العسكرية اليوم الخميس الموافق 28-5-1441هـ، وذلك من خلال بوابة القبول الموحد في عدة تخصصات، وعلى الراغبين في التقديم على الخدمات الطبية استيفاء الشروط المحددة واتباع تعليمات وإرشادات التسجيل.

التخصصات الطبية المطلوبة في التقديم بوزارة الدفاع

أعلنت اللجنة المركزية عن عدد من التخصصات الطبية المطلوبة من أجل قبول الالتحاق بالخدمات الطبية وهي على النحو التالي:-

طب الجراحة العامة.

طب الأسرة.

طب طوارئ.

جراحة.

عظام.

تخدير.

طب نفسي.

جراحة مخ وأعصاب.

طب عناية مركزة.

طب جراحة وتجميل.

طب أشعة.

طب وقائي.

عيون.

طب أنف وأذن وحنجرة.

طب جلدية.

طب شرعي.

باطنية.

طب طبيعي وإعادة تأهيل.

طب مهني.

طب جراحة مسالك.

طب اعصاب.

حيث دعت وزارة الدفاع كل من يرغب في التقديم على الوظائف العسكرية للخدمات الطبية استيفاء التخصصات المعلنة فوق، والتسجيل عبر بوابة القبول الموحد.

رابط التسجيل في بوابة القبول الموحد للجامعيين

تسجيل الخريجين والجامعيين في الخدمات العسكرية الطبية عبر رابط بوابة القبول الموحد

وأوضحت البوابة أنه لابد من اتباع التعليمات قبل التسجيل والتي تشمل:-

ارشادات التسجيل في بوابة القبول الموحد، قراءة الشروط بعناية شديدة.

يجب التأكد من رفع الوثائق المطلوبة بصيغة pdf التي تشمل (بطاقة الأحوال المدنية، وثيقة التخرج، رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الطبية.

لابد من التأكد من إدخال البيانات والمعلومات الشخصية بطريقة صحيحة.

طريقة التسجيل في الخدمات العسكرية الطبية عبر بوابة القبول الموحد