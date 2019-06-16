رابط بوابة جدارة لإستقبال طلبات التوظيف النسائية في وكالة الأحوال المدنية

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال هذا المقال رابط بوابة جدارة من اجل التقديم للوظائف النسائية في وكالة الأحوال المدنية للعنصر النسائي 1440 ، حيث سوف نرسد لكم من خلال هذا المقال كافة التفاصيل وكيفية التسجيل في جدارة وبعض مميزات بوابة جدارة ، هذا وقد أعلنت وكالة الأحوال المدنية للعنصر النسائي فتح باب التقديم اليوم الأحد 16-06-2016 ، حيث يمكن لكافة الراغبات في التسجيل زيارة البوابة الإلكترونية للتوظيف الموحد والقيام بالتسجيل .

شروط التقديم في جدارة للعنصر النسائي

يشترط أن تكون المتقدمة للوظائف سعودية الأصل والمنشأ . أن تكون المتقدمة حسن السيرة والسلوم وغير محكومة عليها بالإدانة في إي جريمة . أن لا يقبل عمر المتقدمة عن 25 سنة . أن تمتلك هوية وطنية مستقلة سارية المفعول . ان لا يقول طول المقدمة 160 سم . أن لا يكون قد تم تعيين المتقدمة في إي وظائف عسكرية مسبقاً. أن لا تكون متزوجة من غير سعودي . أن تجتاز كافة أجراءات القبول .

تعرف على الوظائف المطلوبة في جدارة

أعلنت وزارة الداخلية في دولة المملكة العربية السعودية على أنها بحاجة إلي جندي أول وجندي من اجل العمل في وظائف الأمن والحراسة بالمكاتتب التي تعمل بها النساء وتتردد عليها إيضاً من أجل التعامل من خلال الأمن النسائي ، وقد نوهت الوكالة أن تكون المقدمة حاصلة على الثانوية العامة مع دبلومة لمدة سنة على الأثل ، إما دجة جندي فتقبل الحاصلات على الثانوية العامة أو ما يعادلها .

رابط جدارة وخطوات التقديم على الوظائف