يبحث عن رابط بوابة وزارة الدفاع للاستعلام عن نتائج القبول afca.mod.gov.sa بوابة القبول الموحد الآلاف من المواطنين بالمملكة العربية السعودية الذين يريدون الإلتحاق بالكليات العسكرية المختلفة، ويريدون حاليًا الاستعلام عن نتائج وزارة الدفاع القبول والتسجيل 1440 وخاصة أن وزارة الدفاع أعلنت عن نتائج الترشيح الأولية للكليات العسكرية للطلاب والجامعيين كما حددت الشروط والتعليمات التى يجب تنفيذها من أجل استكمال إجراءات الترشيح والحضور للكشف الطبي والمقابلة الشخصية.

وفي السياق ذاته، أعربت وزارة الدفاع السعودية أنه يجب على المتقدمين حجز موعد المقابلة الشخصية من خلال رابط بوابة وزارة الدفاع للاستعلام عن نتائج القبول afca.mod.gov.sa بوابة القبول الموحد بعد ملئ كافة الاستمارات المطلوبة.

رابط بوابة وزارة الدفاع للاستعلام عن نتائج القبول

يمكنكم الاستعلام عن نتائج الترشيح الأولى لكافة الطلاب المتقدمين للكليات العسكرية بشكل مباشر عبر بوابة القبول الموحد وذلك من خلال الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى بوابة القبول الموحد

كتابة رقم الهوية الخاص بالطالب

إتباع الإجراءات والخطوات المطلوبة.

تعليمات نتائج الترشيح الأولي للطلبة الملتحقين بالكليات العسكرية

وضعت لجنة قبول الكليات العسكرية مجموعة من التعليمات التى يجب أن يلتزم بها المتقدمين للكليات العسكرية بعد ظهور نتائج الترشيح الأولي وقبولهم على رابط بوابة وزارة الدفاع للاستعلام عن نتائج القبول، ونوضحها لكم في النقاط التالية:

كتابة بيانات الاستبيان الطبي . حمل استمارة الالتحاق المبدئي واطبعها وإكمال جميع البيانات المطلوبة . احجز موعد الكشف الطبي الأولي والمقابلة الشخصية . احضار الهوية الوطنية لإلتزام بالزي الرياضي خالى من الشعارات (مع حذاء مناسب مفتوح بدون شراب) لكل كلية والمحدد كالآتي:

أ – كلية الملك عبدالعزيز الحربية بنطلون أي لون وقميص باللون الأخضر .

ب – كلية الملك فيصل الجوية بنطلون أي لون وقميص باللون الأزرق .

ج – كلية الملك فهد البحرية بنطلون أي لون وقميص باللون الأبيض .

د – كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي بنطلون أي لون وقميص باللون الاسود .

ولمزيد من الاستفسارات يمكنكم مطالعة رابط بوابة وزارة الدفاع للاستعلام عن نتائج القبول afca.mod.gov.sa بوابة القبول الموحد وسوف نوافيكم متابعينا بآخر التفاصيل عن طريق تحديثات مستمرة.