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رابط تسجيل الروضة الحكومية 1441 .. نتائج تسجيل الأطفال بالروضات الحكومية “نظام نور المركزي”

كتب تامر أمين آخر تحديث

رابط تسجيل الروضة الحكومية 1441 ومعلومات تسجيل الروضات والتي تم الإعلان عنها مؤخرا، حيث تقرر هذا العام أن يكون التسجيل برياض الأطفال الحكومية للأطفال السعوديين والأطفال المولودين لأمهات سعوديات، كما سيتم التسجيل كما هو مقرر تقسيمه على حسب المستوى والعمر وتاريخ الميلاد وفق التالي:

  • يوم الأحد لأطفال المستوى الثالث  لمن تاريخ ميلادهم من تبدأ من ( 23-12-1433 ) حتى ( 22-12-1434 ) هـ
  • يوم الاثنين لأطفال المستوى الثاني لمن تاريخ ميلادهم من ( 23-12-1434 ) حتى ( 22-12-1435 ) هـ
  • يوم الثلاثاء لأطفال المستوى الأول لمن تاريخ ميلادهم من ( 23-12-1435 ) حتى ( 22-12-1436 ) هـ
  • من يوم الأربعاء سيتم فتح التسجيل مرة أخرى لمن فاته التسجيل لجميع المستويات

وتجدر أشارة إلى أنه يجب على أولياء أمور الأطفال المراد تسجيلهم في الروضات الحكومية ه1ا العام الاطلاع على جدول الروضات، وذلك للتعرف على أقرب الروضات من محل سكنهم، وكذلك التعرف على الأماكن الشاغرة قبل الشروع في التسجيل، مع ملاحظة غاية في الأهمية، أنه لن يتم أي تعديل قي بيانات الأطفال بعد إتمام عملية التسجيل وحفظ البيانات، حيث سيتم فتح باب  التعديلات يوم الأربعاء القادم .

رابط تسجيل الروضة الحكومية 1441

رابط تسجيل الروضة الحكومية 1441 .. نتائج تسجيل الأطفال بالروضات الحكومية
رابط تسجيل الروضة الحكومية 1441 .. نتائج تسجيل الأطفال بالروضات الحكومية

رابط التسجيل في الروضات الحكومية للتسجيل اضغط هنا

كما سنتابع معكم نتائج التسجيل بجميع المناطق والمحافظات بالمملكة السعودية

يبدأ التسجيل للأطفال المستجدين على النحو التالي :

المستوىتاريخ بداية التسجيلالساعةتاريخ نهاية التسجيلالساعة
المستوى الثالث15/7/1439هـالخامسة مساءا16/7/1439هـ الثالثة مساءا
المستوى الثاني16/7/1439هـالخامسة مساءا17/7/1439هـالثالثة مساءا
المستوى الأول17/7/1439هـالخامسة مساءا18/7/1439هـالثالثة مساءا
جميع المستويات18/7/1439هـيستمر التسجيل والتعديل لجميع المستويات إلى 29/08/1439

معلومات هامة قبل التسجيل

أسم الروضةجوال الروضةالقطاععنوان الروضة بالتفصيل شواغر  المستوى الأول شواغر  المستوى الثاني شواغر  المستوى الثالث
الروضة الأولى بالهفوف0545784993الهفوفحي المعلمين الشرقية05020
الروضة الثانية بالهفوف566177926الهفوفالاحساء الهفوف بجوار الابتدائية الرابعة مفابل مقبرة الصالحية94045
الروضة الثالثة بالهفوف563349001الهفوفالهفوف المربدية بالقرب من دار رعاية الفتيات وبالقرب من الإبتدائية 29 بالهفوف1096
الروضة الرابعة بالهفوف550876848الهفوفاالهفوف_السلمانية_بالقرب من مسجد الآسراء142331
الروضة الخامسة بالهفوف563440426الهفوفحي العويمرية خلف كتكوت بالقرب من الحفيز 1 ( بجوار الابتدائية السادسة بالهفوف )114545
الروضة السادسة بالهفوف563473133الهفوفعين علي – شارع بوبكر131520
الروضة السابعة بالهفوف542263787الهفوفالفاضلية..شارع التعاون132437
الروضة الثامنة بالهفوف5800549الهفوفالشهابية شارع الستين خلف مركز صحي الصالحية بجانب الابتدائية 43 هـ مشتركة مع الروضة الثالثة عشر2208
الروضة التاسعه بالهفوف535593288الهفوفالسلمانيه الجنوبيه مقابل بوابه الطوارى لمستشفى الملك فهد19030
الروضة العاشرة بالهفوف565475766الهفوفالهفوف العسيلة بالقرب من الروضة الثانية بالهفوف161915
الروضة الحادية عشر بالهفوف566206818الهفوفالهفوف- بالقرب من برج الإسكان وبالقرب من الابتدائية العاشرة بالهفوف1204
الروضة الثالثة عشر بالهفوف566148622الهفوفالشهابية شارع الستين خلف مركز صحي الصالحية بجانب الابتدائية 43 هـ مشتركة مع الروضة الثامنة0024
الروضة الخامسة عشر بالهفوف566206818الهفوفالهفوف – بالقرب من برج الإسكان وبالقرب من الابتدائية العاشرة بالهفوف02625
الروضة السادسة عشر بالهفوف5996540الهفوفالهفوف/حي الخالدية منطقة ( أ ) خلف صالة الخالدية المعروفة سابقا بصالة (المحيش) ملحقة بمبنى المدرسة الابتدائية الرابعة والثلاثون0018
روضة الفرسان5755060الهفوفالسلمانية الشمالية0025
روضة الورود570746662الهفوفالرقيقة -خلف مركز العثيم -طريق الامير نايف بن عبدالعزيز03032
روضة الشروق بالهفوف0الهفوفملحقة بالمتوسطة 22هـ/ الشهابية / خلف مركز صحي الصالحية/ بجوار الثانوية 16هـ /مقابل مخابز العامر0025
روضة البشائر548611443الهفوفملحقة مع الروضة 11 بالهفوف وسوف تنقل الى الابتدائية 46 بالهفوف بالعزيزية0255
روضة الفجر0الهفوفحي الحفيرة مشتركة مع الابتدائية 31 في الحفيرة0028
روضة الغد المشرق0الهفوفالاحساء -الهفوف- المعلمين الغربية03035
روضة الطليعة5897649الهفوفحي اليحيى شارع النجاح خلف مخابز السدران03044
روضة السنابل567866377الهفوفالسلمانية الشمالية خلف باسكن روبنز بجانب جامع جمال الملحم ملحقة ب 32 بالهفوف03040
الروضة الاولى بالمبرز5925344المبرزمحاسن شارع عين نجم بالقرب من عيئه التحقيق وتلرقابه183743
الروضة الثانية بالمبرز568846101المبرزالمبرز -الخرس خلف قصر بن زرعة102115
الروضة الثالثة بالمبرز537599426المبرزالمبرز حي القديمات بجوار الابتدائية الثالثة بالمبرز26167
الروضة الرابعة بالمبرز563296322المبرزحي البستان – بالقرب من مطعم صيدون مشتركة مع الروضة العاشرة بالمبرز22010
الروضة الخامسة بالمبرز531265224المبرزاسكان الحرس الوطني حي حطين03043
الروضة السادسة بالمبرز552614086المبرزحي محاسن شارع أبو مائة طريق صلاح الدين الأيوبي بالقرب من مسجد خالد بن الوليد

وسوف تنتقل الى ثانوية المجد بالمبرز

02325
الروضة السابعة بالمبرز5923073المبرزمحاسن شارع عين نجم بالقرب من عيئه التحقيق وتلرقابه03066
الروضة الثامنة بالمبرز568846101المبرزالمبرز-الخرس خلف قصر بن زرعة ملخق الروضة الثانية02430
الروضة التاسعة بالمبرز568096147المبرزالمبرز حي القديمات بجوار الابتدائية الثالثة بالمبرز20911
الروضة العاشرة بالمبرز563296322المبرزحي البستان – بالقرب من مطعم صيدون مشتركة مع الروضة الرابعة بالمبرز0125
الروضة الحادية عشر بالمبرز545661336المبرزالمبرز بالحرس الوطني ( حي حطين)03033
الروضة الثانية عشر بالمبرز135300820المبرزحي محاسن شارع أبو مائة طريق صلاح الدين الأيوبي بالقرب من مسجد خلالد بن الوليد
وسوف تنقل الى متوسطة ميمونة بنت الحارث		2055
الروضة الثالثة عشر بالمبرز549855018المبرزالمبرز الحزم الجنوبي03030
روضة السمو563314710المبرزحي غصيبة – خلف صيدلية النهدي بشارع مكة03030
روضة الضياء5334149المبرزالمبرز حي المسعودي0060
روضة إبداع الطفولة543962345المبرزالمبرز-اليحيا – شارع الفتح0030
روضة مجمع نورة الجبر530119546المبرزالمبرز-محاسن الحكومة – المنطقة 6 مقابل مستشفى الولادة162035
الروضة الأولى بالشعبة509803496القرىالشعبة30011
روضة البراعم568042270القرىالقرى الشرقية -العرامية03039
الروضة الأولى بالتويثير5996250القرىالتويثير شارع بوخشب0032
الروضة الاولى بالعيون135331083القرىالعيون _حي الحصيمة _شمال سكيكو العيون06082
الروضة الأولى بالكلابية544796045القرىالكلابية0241
روضة جليجلة0552198013القرىالقرى الشمالية / جليجلة / الروضة ملحقه بالأبتدائية الأولى بجليجلة0040
الروضة الأولى بالجشة542668433القرىالأحساء – الجشة – شمال الجشة – بجانب متوسطة وثانوية البنات بالجشة0430
الروضة الأولى بالمنصورة565329317القرىالقرى الشرقية- المنصورة- الشارع العام- بجانب المتوسطة الأولى للبنات بالمنصورة – مقابل مكتبة تميم02935
الروضة الأولى بالطرف571982002القرىالطرف الحي الشمالي بالقرب من المقبره الشمالية0031
الروضة الأولى بالمقدام532534723القرىالقرى الشمالية – قرية المقدام – عند دوار المقدام02530
روضة الرحاب556621930القرىالأحساء -القرى الشرقية -العمران- قرية السيايرة ملحقة بالابتدائية الأولى بالسيايرة0043
الروضة الأولى بالشقيق135854820القرىقرية الشقيق خلف صراف الرياض0536
الروضة الثانية بالطرف563742557القرىالطرف – الحي الجنوبي – بجوار مسجد علي بن ابي طالب30026
الروضة الأولى بالوزية135828860القرىالوزية بالقرب من جامع الوزية30255
الروضة الاولى بمريطبة0الهجرطريق خط قطر بعد هجرة سودة بعد محطة القدس الشريف بجوار الحداد السوري02535
روضة يبرين الاولى503547989الهجرهجره يبرين – طريق الخن -بجوار الدفاع المدني الجديد01520
الروضة الأولى بجودة551562989الهجرالروضة الأولى بجودة التابعة لمحافظة الأحساء من الهجر الغربية0010
روضة شجعه الأولى543677769الهجرهجرة شجعه مقابل امارة شجعه000
الروضة الاولى بمتالع0531491857الهجرشارع الامير منصور بن جمعه01522
الروضة الاولى بخريص0الهجرخريص0024
الروضة الأولى بحرض543563760الهجربالقرب من المحكمة03017
الروضة الاولى بالطويله0الهجربالقرب من الامارة غربا058
الروضة الأولى بالخن الجديد569633385الهجرالأحساء الهجر الجنوبيه الخن الجديد0030

المعلومات والبيانات المطلوبة للتسجيل في روضات الأطفال

  • اسم الطفل رباعي
  • السجل المدني للطفل السعودي
  • رقم الإقامة للطفل الذي امه سعودية ورقم السجل المدني للأم
  • تاريخ الميلاد بالهجري
  • اسم ولي الأمر
  • البريد الإلكتروني
  • هاتف المنزل
  • هاتف الجوال لولي الأمر
  • الروضة المطلوب التسجيل به

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عن الكاتب

تامر أمين

كاتب ومدون إلكتروني حاصل على ليسانس أداب قسم إعلام اهوي السياحة والتجوال

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