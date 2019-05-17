رابط تسجيل الروضة الحكومية 1441 .. نتائج تسجيل الأطفال بالروضات الحكومية “نظام نور المركزي”

رابط تسجيل الروضة الحكومية 1441 ومعلومات تسجيل الروضات والتي تم الإعلان عنها مؤخرا، حيث تقرر هذا العام أن يكون التسجيل برياض الأطفال الحكومية للأطفال السعوديين والأطفال المولودين لأمهات سعوديات، كما سيتم التسجيل كما هو مقرر تقسيمه على حسب المستوى والعمر وتاريخ الميلاد وفق التالي:

يوم الأحد لأطفال المستوى الثالث لمن تاريخ ميلادهم من تبدأ من ( 23-12-1433 ) حتى ( 22-12-1434 ) هـ

يوم الاثنين لأطفال المستوى الثاني لمن تاريخ ميلادهم من ( 23-12-1434 ) حتى ( 22-12-1435 ) هـ

يوم الثلاثاء لأطفال المستوى الأول لمن تاريخ ميلادهم من ( 23-12-1435 ) حتى ( 22-12-1436 ) هـ

من يوم الأربعاء سيتم فتح التسجيل مرة أخرى لمن فاته التسجيل لجميع المستويات

وتجدر أشارة إلى أنه يجب على أولياء أمور الأطفال المراد تسجيلهم في الروضات الحكومية ه1ا العام الاطلاع على جدول الروضات، وذلك للتعرف على أقرب الروضات من محل سكنهم، وكذلك التعرف على الأماكن الشاغرة قبل الشروع في التسجيل، مع ملاحظة غاية في الأهمية، أنه لن يتم أي تعديل قي بيانات الأطفال بعد إتمام عملية التسجيل وحفظ البيانات، حيث سيتم فتح باب التعديلات يوم الأربعاء القادم .

رابط تسجيل الروضة الحكومية 1441

كما سنتابع معكم نتائج التسجيل بجميع المناطق والمحافظات بالمملكة السعودية

معلومات هامة قبل التسجيل

أسم الروضة جوال الروضة القطاع عنوان الروضة بالتفصيل شواغر المستوى الأول شواغر المستوى الثاني شواغر المستوى الثالث الروضة الأولى بالهفوف 0545784993 الهفوف حي المعلمين الشرقية 0 50 20 الروضة الثانية بالهفوف 566177926 الهفوف الاحساء الهفوف بجوار الابتدائية الرابعة مفابل مقبرة الصالحية 9 40 45 الروضة الثالثة بالهفوف 563349001 الهفوف الهفوف المربدية بالقرب من دار رعاية الفتيات وبالقرب من الإبتدائية 29 بالهفوف 10 9 6 الروضة الرابعة بالهفوف 550876848 الهفوف االهفوف_السلمانية_بالقرب من مسجد الآسراء 14 23 31 الروضة الخامسة بالهفوف 563440426 الهفوف حي العويمرية خلف كتكوت بالقرب من الحفيز 1 ( بجوار الابتدائية السادسة بالهفوف ) 11 45 45 الروضة السادسة بالهفوف 563473133 الهفوف عين علي – شارع بوبكر 13 15 20 الروضة السابعة بالهفوف 542263787 الهفوف الفاضلية..شارع التعاون 13 24 37 الروضة الثامنة بالهفوف 5800549 الهفوف الشهابية شارع الستين خلف مركز صحي الصالحية بجانب الابتدائية 43 هـ مشتركة مع الروضة الثالثة عشر 22 0 8 الروضة التاسعه بالهفوف 535593288 الهفوف السلمانيه الجنوبيه مقابل بوابه الطوارى لمستشفى الملك فهد 19 0 30 الروضة العاشرة بالهفوف 565475766 الهفوف الهفوف العسيلة بالقرب من الروضة الثانية بالهفوف 16 19 15 الروضة الحادية عشر بالهفوف 566206818 الهفوف الهفوف- بالقرب من برج الإسكان وبالقرب من الابتدائية العاشرة بالهفوف 12 0 4 الروضة الثالثة عشر بالهفوف 566148622 الهفوف الشهابية شارع الستين خلف مركز صحي الصالحية بجانب الابتدائية 43 هـ مشتركة مع الروضة الثامنة 0 0 24 الروضة الخامسة عشر بالهفوف 566206818 الهفوف الهفوف – بالقرب من برج الإسكان وبالقرب من الابتدائية العاشرة بالهفوف 0 26 25 الروضة السادسة عشر بالهفوف 5996540 الهفوف الهفوف/حي الخالدية منطقة ( أ ) خلف صالة الخالدية المعروفة سابقا بصالة (المحيش) ملحقة بمبنى المدرسة الابتدائية الرابعة والثلاثون 0 0 18 روضة الفرسان 5755060 الهفوف السلمانية الشمالية 0 0 25 روضة الورود 570746662 الهفوف الرقيقة -خلف مركز العثيم -طريق الامير نايف بن عبدالعزيز 0 30 32 روضة الشروق بالهفوف 0 الهفوف ملحقة بالمتوسطة 22هـ/ الشهابية / خلف مركز صحي الصالحية/ بجوار الثانوية 16هـ /مقابل مخابز العامر 0 0 25 روضة البشائر 548611443 الهفوف ملحقة مع الروضة 11 بالهفوف وسوف تنقل الى الابتدائية 46 بالهفوف بالعزيزية 0 25 5 روضة الفجر 0 الهفوف حي الحفيرة مشتركة مع الابتدائية 31 في الحفيرة 0 0 28 روضة الغد المشرق 0 الهفوف الاحساء -الهفوف- المعلمين الغربية 0 30 35 روضة الطليعة 5897649 الهفوف حي اليحيى شارع النجاح خلف مخابز السدران 0 30 44 روضة السنابل 567866377 الهفوف السلمانية الشمالية خلف باسكن روبنز بجانب جامع جمال الملحم ملحقة ب 32 بالهفوف 0 30 40 الروضة الاولى بالمبرز 5925344 المبرز محاسن شارع عين نجم بالقرب من عيئه التحقيق وتلرقابه 18 37 43 الروضة الثانية بالمبرز 568846101 المبرز المبرز -الخرس خلف قصر بن زرعة 10 21 15 الروضة الثالثة بالمبرز 537599426 المبرز المبرز حي القديمات بجوار الابتدائية الثالثة بالمبرز 26 16 7 الروضة الرابعة بالمبرز 563296322 المبرز حي البستان – بالقرب من مطعم صيدون مشتركة مع الروضة العاشرة بالمبرز 22 0 10 الروضة الخامسة بالمبرز 531265224 المبرز اسكان الحرس الوطني حي حطين 0 30 43 الروضة السادسة بالمبرز 552614086 المبرز حي محاسن شارع أبو مائة طريق صلاح الدين الأيوبي بالقرب من مسجد خالد بن الوليد وسوف تنتقل الى ثانوية المجد بالمبرز 0 23 25 الروضة السابعة بالمبرز 5923073 المبرز محاسن شارع عين نجم بالقرب من عيئه التحقيق وتلرقابه 0 30 66 الروضة الثامنة بالمبرز 568846101 المبرز المبرز-الخرس خلف قصر بن زرعة ملخق الروضة الثانية 0 24 30 الروضة التاسعة بالمبرز 568096147 المبرز المبرز حي القديمات بجوار الابتدائية الثالثة بالمبرز 20 9 11 الروضة العاشرة بالمبرز 563296322 المبرز حي البستان – بالقرب من مطعم صيدون مشتركة مع الروضة الرابعة بالمبرز 0 12 5 الروضة الحادية عشر بالمبرز 545661336 المبرز المبرز بالحرس الوطني ( حي حطين) 0 30 33 الروضة الثانية عشر بالمبرز 135300820 المبرز حي محاسن شارع أبو مائة طريق صلاح الدين الأيوبي بالقرب من مسجد خلالد بن الوليد

وسوف تنقل الى متوسطة ميمونة بنت الحارث 20 5 5 الروضة الثالثة عشر بالمبرز 549855018 المبرز المبرز الحزم الجنوبي 0 30 30 روضة السمو 563314710 المبرز حي غصيبة – خلف صيدلية النهدي بشارع مكة 0 30 30 روضة الضياء 5334149 المبرز المبرز حي المسعودي 0 0 60 روضة إبداع الطفولة 543962345 المبرز المبرز-اليحيا – شارع الفتح 0 0 30 روضة مجمع نورة الجبر 530119546 المبرز المبرز-محاسن الحكومة – المنطقة 6 مقابل مستشفى الولادة 16 20 35 الروضة الأولى بالشعبة 509803496 القرى الشعبة 30 0 11 روضة البراعم 568042270 القرى القرى الشرقية -العرامية 0 30 39 الروضة الأولى بالتويثير 5996250 القرى التويثير شارع بوخشب 0 0 32 الروضة الاولى بالعيون 135331083 القرى العيون _حي الحصيمة _شمال سكيكو العيون 0 60 82 الروضة الأولى بالكلابية 544796045 القرى الكلابية 0 2 41 روضة جليجلة 0552198013 القرى القرى الشمالية / جليجلة / الروضة ملحقه بالأبتدائية الأولى بجليجلة 0 0 40 الروضة الأولى بالجشة 542668433 القرى الأحساء – الجشة – شمال الجشة – بجانب متوسطة وثانوية البنات بالجشة 0 4 30 الروضة الأولى بالمنصورة 565329317 القرى القرى الشرقية- المنصورة- الشارع العام- بجانب المتوسطة الأولى للبنات بالمنصورة – مقابل مكتبة تميم 0 29 35 الروضة الأولى بالطرف 571982002 القرى الطرف الحي الشمالي بالقرب من المقبره الشمالية 0 0 31 الروضة الأولى بالمقدام 532534723 القرى القرى الشمالية – قرية المقدام – عند دوار المقدام 0 25 30 روضة الرحاب 556621930 القرى الأحساء -القرى الشرقية -العمران- قرية السيايرة ملحقة بالابتدائية الأولى بالسيايرة 0 0 43 الروضة الأولى بالشقيق 135854820 القرى قرية الشقيق خلف صراف الرياض 0 5 36 الروضة الثانية بالطرف 563742557 القرى الطرف – الحي الجنوبي – بجوار مسجد علي بن ابي طالب 30 0 26 الروضة الأولى بالوزية 135828860 القرى الوزية بالقرب من جامع الوزية 30 25 5 الروضة الاولى بمريطبة 0 الهجر طريق خط قطر بعد هجرة سودة بعد محطة القدس الشريف بجوار الحداد السوري 0 25 35 روضة يبرين الاولى 503547989 الهجر هجره يبرين – طريق الخن -بجوار الدفاع المدني الجديد 0 15 20 الروضة الأولى بجودة 551562989 الهجر الروضة الأولى بجودة التابعة لمحافظة الأحساء من الهجر الغربية 0 0 10 روضة شجعه الأولى 543677769 الهجر هجرة شجعه مقابل امارة شجعه 0 0 0 الروضة الاولى بمتالع 0531491857 الهجر شارع الامير منصور بن جمعه 0 15 22 الروضة الاولى بخريص 0 الهجر خريص 0 0 24 الروضة الأولى بحرض 543563760 الهجر بالقرب من المحكمة 0 30 17 الروضة الاولى بالطويله 0 الهجر بالقرب من الامارة غربا 0 5 8 الروضة الأولى بالخن الجديد 569633385 الهجر الأحساء الهجر الجنوبيه الخن الجديد 0 0 30

المعلومات والبيانات المطلوبة للتسجيل في روضات الأطفال