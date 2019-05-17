رابط تسجيل الروضة الحكومية 1441 .. نتائج تسجيل الأطفال بالروضات الحكومية “نظام نور المركزي”

رابط تسجيل الروضة الحكومية 1441 ومعلومات تسجيل الروضات والتي تم الإعلان عنها مؤخرا، حيث تقرر هذا العام أن يكون التسجيل برياض الأطفال الحكومية للأطفال السعوديين والأطفال المولودين لأمهات سعوديات، كما سيتم التسجيل كما هو مقرر تقسيمه على حسب المستوى والعمر وتاريخ الميلاد وفق التالي:
- يوم الأحد لأطفال المستوى الثالث لمن تاريخ ميلادهم من تبدأ من ( 23-12-1433 ) حتى ( 22-12-1434 ) هـ
- يوم الاثنين لأطفال المستوى الثاني لمن تاريخ ميلادهم من ( 23-12-1434 ) حتى ( 22-12-1435 ) هـ
- يوم الثلاثاء لأطفال المستوى الأول لمن تاريخ ميلادهم من ( 23-12-1435 ) حتى ( 22-12-1436 ) هـ
- من يوم الأربعاء سيتم فتح التسجيل مرة أخرى لمن فاته التسجيل لجميع المستويات
وتجدر أشارة إلى أنه يجب على أولياء أمور الأطفال المراد تسجيلهم في الروضات الحكومية ه1ا العام الاطلاع على جدول الروضات، وذلك للتعرف على أقرب الروضات من محل سكنهم، وكذلك التعرف على الأماكن الشاغرة قبل الشروع في التسجيل، مع ملاحظة غاية في الأهمية، أنه لن يتم أي تعديل قي بيانات الأطفال بعد إتمام عملية التسجيل وحفظ البيانات، حيث سيتم فتح باب التعديلات يوم الأربعاء القادم .
رابط تسجيل الروضة الحكومية 1441
كما سنتابع معكم نتائج التسجيل بجميع المناطق والمحافظات بالمملكة السعودية
معلومات هامة قبل التسجيل
|أسم الروضة
|جوال الروضة
|القطاع
|عنوان الروضة بالتفصيل
|شواغر المستوى الأول
|شواغر المستوى الثاني
|شواغر المستوى الثالث
|الروضة الأولى بالهفوف
|0545784993
|الهفوف
|حي المعلمين الشرقية
|0
|50
|20
|الروضة الثانية بالهفوف
|566177926
|الهفوف
|الاحساء الهفوف بجوار الابتدائية الرابعة مفابل مقبرة الصالحية
|9
|40
|45
|الروضة الثالثة بالهفوف
|563349001
|الهفوف
|الهفوف المربدية بالقرب من دار رعاية الفتيات وبالقرب من الإبتدائية 29 بالهفوف
|10
|9
|6
|الروضة الرابعة بالهفوف
|550876848
|الهفوف
|االهفوف_السلمانية_بالقرب من مسجد الآسراء
|14
|23
|31
|الروضة الخامسة بالهفوف
|563440426
|الهفوف
|حي العويمرية خلف كتكوت بالقرب من الحفيز 1 ( بجوار الابتدائية السادسة بالهفوف )
|11
|45
|45
|الروضة السادسة بالهفوف
|563473133
|الهفوف
|عين علي – شارع بوبكر
|13
|15
|20
|الروضة السابعة بالهفوف
|542263787
|الهفوف
|الفاضلية..شارع التعاون
|13
|24
|37
|الروضة الثامنة بالهفوف
|5800549
|الهفوف
|الشهابية شارع الستين خلف مركز صحي الصالحية بجانب الابتدائية 43 هـ مشتركة مع الروضة الثالثة عشر
|22
|0
|8
|الروضة التاسعه بالهفوف
|535593288
|الهفوف
|السلمانيه الجنوبيه مقابل بوابه الطوارى لمستشفى الملك فهد
|19
|0
|30
|الروضة العاشرة بالهفوف
|565475766
|الهفوف
|الهفوف العسيلة بالقرب من الروضة الثانية بالهفوف
|16
|19
|15
|الروضة الحادية عشر بالهفوف
|566206818
|الهفوف
|الهفوف- بالقرب من برج الإسكان وبالقرب من الابتدائية العاشرة بالهفوف
|12
|0
|4
|الروضة الثالثة عشر بالهفوف
|566148622
|الهفوف
|الشهابية شارع الستين خلف مركز صحي الصالحية بجانب الابتدائية 43 هـ مشتركة مع الروضة الثامنة
|0
|0
|24
|الروضة الخامسة عشر بالهفوف
|566206818
|الهفوف
|الهفوف – بالقرب من برج الإسكان وبالقرب من الابتدائية العاشرة بالهفوف
|0
|26
|25
|الروضة السادسة عشر بالهفوف
|5996540
|الهفوف
|الهفوف/حي الخالدية منطقة ( أ ) خلف صالة الخالدية المعروفة سابقا بصالة (المحيش) ملحقة بمبنى المدرسة الابتدائية الرابعة والثلاثون
|0
|0
|18
|روضة الفرسان
|5755060
|الهفوف
|السلمانية الشمالية
|0
|0
|25
|روضة الورود
|570746662
|الهفوف
|الرقيقة -خلف مركز العثيم -طريق الامير نايف بن عبدالعزيز
|0
|30
|32
|روضة الشروق بالهفوف
|0
|الهفوف
|ملحقة بالمتوسطة 22هـ/ الشهابية / خلف مركز صحي الصالحية/ بجوار الثانوية 16هـ /مقابل مخابز العامر
|0
|0
|25
|روضة البشائر
|548611443
|الهفوف
|ملحقة مع الروضة 11 بالهفوف وسوف تنقل الى الابتدائية 46 بالهفوف بالعزيزية
|0
|25
|5
|روضة الفجر
|0
|الهفوف
|حي الحفيرة مشتركة مع الابتدائية 31 في الحفيرة
|0
|0
|28
|روضة الغد المشرق
|0
|الهفوف
|الاحساء -الهفوف- المعلمين الغربية
|0
|30
|35
|روضة الطليعة
|5897649
|الهفوف
|حي اليحيى شارع النجاح خلف مخابز السدران
|0
|30
|44
|روضة السنابل
|567866377
|الهفوف
|السلمانية الشمالية خلف باسكن روبنز بجانب جامع جمال الملحم ملحقة ب 32 بالهفوف
|0
|30
|40
|الروضة الاولى بالمبرز
|5925344
|المبرز
|محاسن شارع عين نجم بالقرب من عيئه التحقيق وتلرقابه
|18
|37
|43
|الروضة الثانية بالمبرز
|568846101
|المبرز
|المبرز -الخرس خلف قصر بن زرعة
|10
|21
|15
|الروضة الثالثة بالمبرز
|537599426
|المبرز
|المبرز حي القديمات بجوار الابتدائية الثالثة بالمبرز
|26
|16
|7
|الروضة الرابعة بالمبرز
|563296322
|المبرز
|حي البستان – بالقرب من مطعم صيدون مشتركة مع الروضة العاشرة بالمبرز
|22
|0
|10
|الروضة الخامسة بالمبرز
|531265224
|المبرز
|اسكان الحرس الوطني حي حطين
|0
|30
|43
|الروضة السادسة بالمبرز
|552614086
|المبرز
|حي محاسن شارع أبو مائة طريق صلاح الدين الأيوبي بالقرب من مسجد خالد بن الوليد
وسوف تنتقل الى ثانوية المجد بالمبرز
|0
|23
|25
|الروضة السابعة بالمبرز
|5923073
|المبرز
|محاسن شارع عين نجم بالقرب من عيئه التحقيق وتلرقابه
|0
|30
|66
|الروضة الثامنة بالمبرز
|568846101
|المبرز
|المبرز-الخرس خلف قصر بن زرعة ملخق الروضة الثانية
|0
|24
|30
|الروضة التاسعة بالمبرز
|568096147
|المبرز
|المبرز حي القديمات بجوار الابتدائية الثالثة بالمبرز
|20
|9
|11
|الروضة العاشرة بالمبرز
|563296322
|المبرز
|حي البستان – بالقرب من مطعم صيدون مشتركة مع الروضة الرابعة بالمبرز
|0
|12
|5
|الروضة الحادية عشر بالمبرز
|545661336
|المبرز
|المبرز بالحرس الوطني ( حي حطين)
|0
|30
|33
|الروضة الثانية عشر بالمبرز
|135300820
|المبرز
|حي محاسن شارع أبو مائة طريق صلاح الدين الأيوبي بالقرب من مسجد خلالد بن الوليد
وسوف تنقل الى متوسطة ميمونة بنت الحارث
|20
|5
|5
|الروضة الثالثة عشر بالمبرز
|549855018
|المبرز
|المبرز الحزم الجنوبي
|0
|30
|30
|روضة السمو
|563314710
|المبرز
|حي غصيبة – خلف صيدلية النهدي بشارع مكة
|0
|30
|30
|روضة الضياء
|5334149
|المبرز
|المبرز حي المسعودي
|0
|0
|60
|روضة إبداع الطفولة
|543962345
|المبرز
|المبرز-اليحيا – شارع الفتح
|0
|0
|30
|روضة مجمع نورة الجبر
|530119546
|المبرز
|المبرز-محاسن الحكومة – المنطقة 6 مقابل مستشفى الولادة
|16
|20
|35
|الروضة الأولى بالشعبة
|509803496
|القرى
|الشعبة
|30
|0
|11
|روضة البراعم
|568042270
|القرى
|القرى الشرقية -العرامية
|0
|30
|39
|الروضة الأولى بالتويثير
|5996250
|القرى
|التويثير شارع بوخشب
|0
|0
|32
|الروضة الاولى بالعيون
|135331083
|القرى
|العيون _حي الحصيمة _شمال سكيكو العيون
|0
|60
|82
|الروضة الأولى بالكلابية
|544796045
|القرى
|الكلابية
|0
|2
|41
|روضة جليجلة
|0552198013
|القرى
|القرى الشمالية / جليجلة / الروضة ملحقه بالأبتدائية الأولى بجليجلة
|0
|0
|40
|الروضة الأولى بالجشة
|542668433
|القرى
|الأحساء – الجشة – شمال الجشة – بجانب متوسطة وثانوية البنات بالجشة
|0
|4
|30
|الروضة الأولى بالمنصورة
|565329317
|القرى
|القرى الشرقية- المنصورة- الشارع العام- بجانب المتوسطة الأولى للبنات بالمنصورة – مقابل مكتبة تميم
|0
|29
|35
|الروضة الأولى بالطرف
|571982002
|القرى
|الطرف الحي الشمالي بالقرب من المقبره الشمالية
|0
|0
|31
|الروضة الأولى بالمقدام
|532534723
|القرى
|القرى الشمالية – قرية المقدام – عند دوار المقدام
|0
|25
|30
|روضة الرحاب
|556621930
|القرى
|الأحساء -القرى الشرقية -العمران- قرية السيايرة ملحقة بالابتدائية الأولى بالسيايرة
|0
|0
|43
|الروضة الأولى بالشقيق
|135854820
|القرى
|قرية الشقيق خلف صراف الرياض
|0
|5
|36
|الروضة الثانية بالطرف
|563742557
|القرى
|الطرف – الحي الجنوبي – بجوار مسجد علي بن ابي طالب
|30
|0
|26
|الروضة الأولى بالوزية
|135828860
|القرى
|الوزية بالقرب من جامع الوزية
|30
|25
|5
|الروضة الاولى بمريطبة
|0
|الهجر
|طريق خط قطر بعد هجرة سودة بعد محطة القدس الشريف بجوار الحداد السوري
|0
|25
|35
|روضة يبرين الاولى
|503547989
|الهجر
|هجره يبرين – طريق الخن -بجوار الدفاع المدني الجديد
|0
|15
|20
|الروضة الأولى بجودة
|551562989
|الهجر
|الروضة الأولى بجودة التابعة لمحافظة الأحساء من الهجر الغربية
|0
|0
|10
|روضة شجعه الأولى
|543677769
|الهجر
|هجرة شجعه مقابل امارة شجعه
|0
|0
|0
|الروضة الاولى بمتالع
|0531491857
|الهجر
|شارع الامير منصور بن جمعه
|0
|15
|22
|الروضة الاولى بخريص
|0
|الهجر
|خريص
|0
|0
|24
|الروضة الأولى بحرض
|543563760
|الهجر
|بالقرب من المحكمة
|0
|30
|17
|الروضة الاولى بالطويله
|0
|الهجر
|بالقرب من الامارة غربا
|0
|5
|8
|الروضة الأولى بالخن الجديد
|569633385
|الهجر
|الأحساء الهجر الجنوبيه الخن الجديد
|0
|0
|30
المعلومات والبيانات المطلوبة للتسجيل في روضات الأطفال
- اسم الطفل رباعي
- السجل المدني للطفل السعودي
- رقم الإقامة للطفل الذي امه سعودية ورقم السجل المدني للأم
- تاريخ الميلاد بالهجري
- اسم ولي الأمر
- البريد الإلكتروني
- هاتف المنزل
- هاتف الجوال لولي الأمر
- الروضة المطلوب التسجيل به
التعليقات