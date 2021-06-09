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رابط تسجيل تلقي جرعات لقاح فيروس كورونا من خارج السعودية

بواسطة سمير زيادة
رابط تسجيل تلقي جرعات لقاح فيروس كورونا من خارج السعودية رابط تسجيل تلقي جرعات لقاح فيروس كورونا من خارج السعودية

أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية عن إمكانية تسجيل تلقي جرعات لقاح فيروس كورونا من خارج المملكة لاعتماده داخلها، حيث أطلقت بوابة إلكترونية تحت اسم البوابة الخارجية للتطعيمات – تقديم طلب لاعتماد اللقاح داخل المملكة، وذلك بغرض رصد الأعداد التي تلقت اللقاحات في أنظمة الوزارة التي يتم حصرها من خلال تطبيق توكلنا، وأوضحت الوزارة بأن هناك عدة نقاط وشروط يجب مراعاتها لتجنب رفض طلب تسجيل تلقي جرعات التطعيمات ضد فيروس كورونا من خارج السعودية.

1 رابط تسجيل تلقي جرعات لقاح فيروس كورونا من خارج السعودية
2 شروط تسجيل تلقي جرعات لقاح فيروس كورونا من خارج السعودية
3 الأوراق المطلوب إرفاقها بطلب تسجيل تلقي جرعات لقاح فيروس كورونا من خارج السعودية

رابط تسجيل تلقي جرعات لقاح فيروس كورونا من خارج السعودية

وأتاحت وزارة الصحة رابط تسجيل تلقي جرعات لقاح فيروس كورونا من خارج السعودية خاص بالمواطنين التالي : البوابة الخارجية للتطعيمات – تقديم طلب لاعتماد اللقاح داخل المملكة البوابة الخارجية للتطعيم ، فيما خصصت رابط للمقيمين في المملكة لتسجيل تلقي جرعات لقاح فيروس كورونا من خارج السعودية وهو التالي: بوابة مقيم – تسجيل التطعيم

رابط تسجيل تلقي جرعات لقاح فيروس كورونا من خارج السعودية
رابط تسجيل تلقي جرعات لقاح فيروس كورونا من خارج السعودية

شروط تسجيل تلقي جرعات لقاح فيروس كورونا من خارج السعودية

حددت وزارة الصحة عددًا من الشروط يجب مراعاتها لتفادي رفض الطلب وتشمل التالي:

  • التأكد من صحة المعلومات التي يتم إدخالها على الموقع، فأي معلومات مغلوطة تؤدي لرفض الطلب.
  • وجود الهوية الوطنية للمواطنين، أو هوية مقيم للوافد المقيم في المملكة.
  • أن تكون كافة المستندات المدخلة في الطلب بصيغة “PDF”، وبما يتجاوز حجمها 1 MB.
  • توفر عدة اشتراطات في شهادة التطعيم المقدمة وهي:
  • تطابق البيانات الشخصية المكتوبة في الشهادة.
  • أن تكون الشهادة صادرة باللغات الإنجليزية أو العربية أو الفرنسية أو تكون مترجمة معتمدة إلى اللغة العربية.
  • احتواء الشهادة على اسم اللقاح بصورة واضحة بالإضافة إلى تاريخ تلقيه ورقم التشغيلة.

الأوراق المطلوب إرفاقها بطلب تسجيل تلقي جرعات لقاح فيروس كورونا من خارج السعودية

الأوراق المطلوب إرفاقها بالطلب تشمل ( صورة من جواز السفر مرفقًا بصورة من شهادة التطعيم)، ونوهت الوزارة إلى أنه لا يجوز التقدم بطلب جديد في حال وجود طلب قائم بالفعل، وقد يستغرق الطلب للتنفيذ نحو 5 أيام عمل.

وأما عن اللقاحات المعتمدة داخل المملكة، أربعة لقاحات وهي التالي:

  1. لقاح فايزر بوينتك.
  2. لقاح موديرنا.
  3. لقاح أكسفورد استرازينيكا.
  4. لقاح جونسون آند جونسون.
سمير زيادة

حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق - الجمهورية العربية السورية، عملت في المحاماة لمدة تزيد عن 20 سنة في سوريا، مقيم حاليًا في جمهورية مصر العربية ، مهتم بالصحافة الإلكترونية ، وأكتب في عدة مواقع في مختلف المجالات الإخبارية والسياسية والإجتماعية وفي أي شأن عام .

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