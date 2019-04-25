رابط تسجيل جدارة للتوظيف الإلكتروني، يبحث عنه معظم المواطنين بالمملكة العربية السعودية للدخول عليه والتسجيل خلالها بالاستعانة بالبيانات الشخصية وإضافة كافة المتعلقات الخاصة بالمؤهلات الشخصية والخبرات في المجال العملي، وتقديم على وظائف خالية التي أعلنت من قبل بعض الجهات الحكومية، وتوفرها وزارة الخدمة المدنية السعودية عبر موقعها الإلكتروني لتخدم قطاع كبير من مواطنيها في توفير أسهل طريق أمام أبنائها للحصول على وظيفة بالقطاعات الحكومية المختلفة على حسب التخصص المطلوب، لذا نقدم لكم متابعينا رابط تسجيل جدارة للتوظيف الالكتروني.

رابط تسجيل جدارة للتوظيف الالكتروني

نوفر لكم متابعينا رابط تسجيل جدارة للتوظيف الالكتروني ويكون بهذه الطريقة:

للتسجيل لأول مرة في نظام جدارة للتوظيف الإلكتروني، من هنا

للدخول لمعرفة النتيجة أو متابعة طلبك، من هنا

نظام جدارة للتوظيف الحكومي

نظام جدار يخدم قطاع من السعودين من خلال التسجيل لكافة البيانات والمؤهلات والخبرات بتقديم مستند لكل معلومة، لمعرفة وضعهم والأمور المرشحة إليهم من قبل تلك الخدمة المتوفرة عبر المنصة الإلكترونية.

وبجانب خدمة “جدارة” توفر بوابة وزارة الخدمة المدنية السعودية، مجموعة أخرة من الخدمات أيضا، بينها:

خدمة التوظيف ” ساعد “ ، والتي تهدف إلى تمكين طالبي العمل للوظائف المساندة من تسجيل بياناتهم الشخصية إلكترونيا وإرفاق وثائقهم، بغرض توفير كافة المعلموات للجهات الحكومية بوزارة الخدمة المدنية، للترشيح على الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية . خدمة “توثيق “ ، والتي تمكن إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الخدمة المدنية من تسجيل طلب توثيق وقوعات موظفي الحكومة بشكل الكتروني ليتم تدقيقها من قبل المختصين في الوزارة، ومن ثم تحديث بيانات الموظف بأنظمة الوزارة . خدمة “سيــرتي “ ، والتي تمكن موظفي الجهات الحكومية الذين بعملهم من الاطلاع على سيرتهم الذاتية الكترونياً من واقع قواعد بيانات الخدمة المدنية وتحديد مدى رغبتهم في إطلاع الجهات العامة والخاصة على سيرتهم الذاتية، فضلا عن إتاحة إمكانية التواصل مع المستفيدين للتعريف بمستجدات الخدمة المدنية عن طريق الرسائل النصية والإلكترونية . خدمة تسجيل الاحتياج للوظائف، والتي تعمل على تمكين الجهات الحكومية من تسجيل احتياجهم السنوي من الوظائف الشاغرة، لإتاحة الفرصة​ لوزارة الخدمة المدنية من الاعلان عن هذه الوظائف لطالبي العمل من المواطنين السعوديين . خدمة دليل التصنيف، والتي تعمل على تصنيف وظائف الجهات الحكومية ضمن منظومة متكاملة تشكل البناء النظامي لقطاع الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية.

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