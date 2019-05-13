رابط تسجيل جدارة للتوظيف الإلكتروني، يبحث عنه معظم المواطنين بالمملكة العربية السعودية للدخول عليه والتسجيل خلالها بالاستعانة بالبيانات الشخصية وإضافة كافة المتعلقات الخاصة بالمؤهلات الشخصية والخبرات في المجال العملي، وتقديم على وظائف خالية التي أعلنت من قبل بعض الجهات الحكومية، وتوفرها وزارة الخدمة المدنية السعودية عبر موقعها الإلكتروني لتخدم قطاع كبير من مواطنيها في توفير أسهل طريق أمام أبنائها للحصول على وظيفة بالقطاعات الحكومية المختلفة على حسب التخصص المطلوب، لذا نقدم لكم متابعينا رابط تسجيل جدارة للتوظيف الالكتروني.

رابط تسجيل جدارة للتوظيف الالكتروني

نوفر لكم متابعينا رابط تسجيل جدارة للتوظيف الالكتروني ويكون بهذه الطريقة:

للتسجيل لأول مرة في نظام جدارة للتوظيف الإلكتروني، من هنا

للدخول لمعرفة النتيجة أو متابعة طلبك، من هنا

نظام جدارة للتوظيف الحكومي

نظام جدار يخدم قطاع من السعودين من خلال التسجيل لكافة البيانات والمؤهلات والخبرات بتقديم مستند لكل معلومة، لمعرفة وضعهم والأمور المرشحة إليهم من قبل تلك الخدمة المتوفرة عبر المنصة الإلكترونية.

وبجانب خدمة “جدارة” توفر بوابة وزارة الخدمة المدنية السعودية، مجموعة أخرة من الخدمات أيضا، بينها: