رابط تسجيل منظومة التعليم الموحد بالسعودية “https://vschool.sa/” وخطوات التسجيل

تسجيل منظومة التعليم الموحد بالسعودية هو خبر انتشر بسرعة البرق لجميع مدن المملكة السعودية بعد إعلان خبر تعليق الدراسة من قبل وزارة التربية والتعليم بالمملكة السعودية، إليكم كل ما تحتاجون معرفته عن منظومة التعليم الموحد بالسعودية وخطوات التسجيل داخل المنظومة وذلك من خلال رابط دخول منظومة التعليم الموحد “vschool.sa” الذي نستعرضه لقرائنا.

تسجيل منظومة التعليم الموحد بالسعودية

بسبب الأوضاع الاحترازية بالمملكة السعودية أعلنت وزارة التربية والتعليم استكمال الدراسة لهذا العام بالمنزل، أعلنت أيضا بأنها وفرت العديد من القنوات على منصة اليوتيوب لكي تتمكن من توفير شرح مفصل للمواد التعليمية للطلبة، أيضاً هناك الكثير من المواقع التي تعرض شروحات للمواد التعليمية بجميع المناهج، أعلنت بأن هذا الأمر مؤقتاً لكي تتمكن الوزارة من توفير المعلومات الدراسية لجميع الطلبة.

لهذا وفرت وزارة التربية والتعليم رابط مخصص لكي يتمكن الجميع من التسجيل بهذه المنظومة والحصول على الشرح وجميع المعلومات المتعلقة بالتعليم بالمملكة السعودية.

الهدف من منظومة التعليم الموحد

حرصت المملكة السعودية على تعليق الدراسة وفتح منظومة التعليم الموحد خوفا من تفشي فيروس كورونا بين الطلاب من خلال التجمعات التي تحدث بالفصول أو الطرقات بالمدارس والجامعات. إمكانية توفير الشروحات التعليمية وجميع المعلومات التي يحتاج إليها الطالب لكي تساعده بالدراسة داخل المنزل بدون مشقة.

رابط تسجيل منظومة التعليم الموحد بالسعودية

أحبائي الكرام لكي نوفر عليكم العناء والبحث قومنا بتوفير رابط منظومة التعليم الموحد لكم لسهولة التسجيل، كل ما عليكم فعله هو الدخول عل اربط منظومة التعليم الموحد “https://vschool.sa/” واتباع الخطوات الموضحة بالتفصيل.

بعد فتح الرابط سوف تظهر لكم واجهة التسجيل بمنظومة التعليم الموحد نقوم بالضغط فوق كلمة تسجيل، أو فتح حساب جديد.

نقوم بكتابة اسم الهوية بالخانة الأولى، ثم كتابة البريد الإلكتروني الخاص بكم بالخانة الثانية، بالأسفل قم بكتابة الرقم السري ثم قم بكتابة مرة أخرى للتأكيد واحرص على تذكره جيدا لانك سوف تحتاج إليه كثيرا.

اذهب لخانة رمز التحقق وقم بإدخال الرقم أو الرمز الموضح أمامك، لكن احرص على أن يكون مطابق تماما للرقم أو الرمز الموجود، ثم قم بالنقر فوق كلمة تسجيل.

بعد الضغط على كلمة تسجيل ثم تفتح أمامك الصفحة الرئيسية لمنظومة التعليم الموحد ، قم بإدخال اسم الهوية والرقم السري الذي قمت بتسجيله و ابدأ بتصفح الموقع كما تريد.

بهذا ينتهي خبرنا اليوم عن خطوات تسجيل منظومة التعليم الموحد بالسعودية أتمنى أن يكون أفادكم كما ادعوكم لمشاهدة المزيد من الأخبار الأخرى على موقعنا.