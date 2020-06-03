رابط تطبيق ابشر الجديد والخدمات المتنوعة التي يقدمها أكثر من 200 خدمة إلكترونية Absher

نقدم لكم رابط تطبيق ابشر الرسمي الذي يتيح للمقيمين والمواطنين السعوديين إتمام المعاملات الخاصة بهم بدون مراجعة الإدارات، كما يتيح التطبيق الاستعلام عن المخالفات المرورية والخدمات مثل إضافة مستخدم للمركبة، وتجديد رخصة القيادة وتجديد استمارة المركبة، ومعلومات عن رخصة القيادة والاستعلام عنها، وكذلك خدمات الأحوال المدنية والإبلاغ عن الوثائق المفقودة، ويقوم التطبيق بربط كافة القطاعات الحكومية.

تطبيق ابشر

ويقدم خدمات إلي 11 مليون مستخدم ومستفيد وأكثر من 200 خدمة إلكترونية مجانا علي مدار اليوم، ويهدف إلي سرعة تأدية الخدمات وتقليل المراجعين والربط إلكترونيا بين كل القطاعات الحكومية، والحد من التزوير وتوفير الوقت والجهد المبذول، مع تقديم خدمات متميزة ومن بين الخدمات “فرجت” لتقديم العون للمتعثرين ماليا والتطوع بمبلغ مالي للإفراج عنهم.

خدمة فرجت.

ابشر الجوازات.

خدمات التأشيرات.

تجديد الإقامة.

الأحوال المدنية

الإبلاغ عن الوثائق المفقودة.

إصدار الإقامة.

خدمة طلب وثيقة بدل فاقد.

حجز موعد.

خدمة التعريف بتابع.

الاستعلام عن التأمين الصحي.

الاستعلام عن المخالفات المرورية.

إصدار تصاريح السفر للتابعين.

تجديد الجواز.

إصدار الجواز.

تمديد تأشيرة زيارة.

نقل الخدمات.

تعديل المهنة.

خدمات التابعين.

معلومات جواز السفر.

الاستعلام العام عن رصيد المدفوعات.

الاستعلام عن البصمة.

الاستعلام عن أحقية القيام بالحج.

الاستعلام عن صلاحية التأمين الصحي للمقيمين.

الاستعلام عن حالة تأشيرة خروج وعودة.

الاستعلام عن حالة تأشيرة خروج وعودة.

الاستعلام عن وصول العمالة.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

يمكن الحصول علي تطبيق أبشر من خلال متجر جوجل بلاي.

ويقدم تطبيق أبشر العديد من الخدمات لمختلف القطاعات (المرور، الجوازات، الأحوال المدنية، التأمين الصحي، الاستعلام عن صلاحية الإقامة وتجديدها إلكترونيا) والعديد من الخدمات المتنوعة.