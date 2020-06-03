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رابط تطبيق الراجحي موبايل الجديد والعديد من الخدمات المصرفية الإلكترونية alrajhibank

بواسطة دنيا محمد

يقدم تطبيق الراجحي موبايل الجديد العديد من الخدمات المصرفية الشخصية من خلال الهاتف الجوال حيث تم تطويره من خلال واجهه وتصميم مميز للقيام بتجربة مصرفية شخصية تقوم بإعدادها كما يناسبك، والقيام بإنجاز العديد من الخدمات والمعاملات المصرفية من أي مكان وفي أي وقت وبلمسة واحدة،بالإضافة للعديد من المنتجات والخدمات التي يمكن الحصول عليها من غير الحاجة للذهاب إلي الفرع حيث يمكن التسويق من خلاله والحصول علي تمويل شخصي من خلال ثواني.

 الراجحي تطبيق

ويعتمد منهج مصرف الراجحي علي تقديم الخدمات الرقمية المميزة للعملاء بما يتواكب مع التطلعات والعمل علي تحقيق الريادة الرقمية، وقد تم إصدار تطبيق الراجحي المطور لتقديم الخدمات المصرفية من خلال الجوال، ونستعرض أهم الخدمات والمزايا التي توجد بالتطبيق الجديد ورابط تحميلة من متجر جوجل بلاي لمختلف الهواتف والجوالات.

  • يتميز بسرعة الأداء.
  • تصميم سهل وجديد كما يمكن تخصيص واجهة للمستخدم ووضعية الفاتح والداكن.
  • إمكانية إضافة مستفيد من خلال رمز الاستجابة السريع.
  • التمويل الفوري من خلال التطبيق دون الحاجة للذهاب للفرع.
  • تقديم طلب الحصول علي بطاقة الراجحي والعمل علي إداراتها.
  • استرداد وإدارة نقاط المكافآت.
  • الحصول علي أفضل العروض وتحديث الإشعارات.
  • سداد وإدارة الفواتير ودفعها مرة واحدة.
  • وجود أوامر مستديمة وحوالات.
  • القيام بإدارة البطاقات بكل سهولة ويسر.
  • بالإضافة للعديد من الخدمات والمزايا الأخري المصرفية.
  • إصدار بطاقات الصراف الآلي.
  • طباعة دفتر الشيكات.
  • دفع الفواتير (سداد كافة الرسوم الحكومية وفواتير الهاتف الأرضي،الجوال، الكهرباء، المياه).
  • يمكنكم الحصول علي تطبيق الراجحي من خلال الدخول علي متجر جوجل وتنزيله.
دنيا محمد

كاتبة أتابع كل ما هو جديد من أخبار العالم العربي محررة في مواقع عديدة.

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