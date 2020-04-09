رابط تطبيق تطمن للإستفادة من الخدمات الصحية في السعودية

يعتبر تطبيق تطمن أبرز التطبيقات التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية الذي يعمل على تقديم العديد من الخدمات التوعية الصحية، هذا ويأتي ذلك التطبيق يأتي لخدمة المواطنين والمقيمين في المملكة المتواجدين في العزل المنزلي أو الحجر الصحي سواء في بيوتهم أو في المستشفيات بما يضمن السلامة التامة للمواطنين ويعمل على تعزيز الإجراءات تعافيهم من كورونا.

الخدمات التى يقدمها تطمن

يعمل تطمن على تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين في السعودية، ومن أبرز تلك الخدمات التي يعمل على تقديمها التطبيق وهي كالتالي :-

يعمل على التقييم الصحي اليومي. يقدم العديد من الإرشادات والنصائح الصحية المتوفرة عبر تطبيق تطمن. التواصل مع فريق الصحة على مدار الساعة. يقوم البرنامج قياس الرضا عبر الاستبيانات التي تقيس انطباعات الشخص حول التجربة.

برنامج تطمن

يعتبر تطمن هو من أبرز التطبيقات الإلكترونية التابع للمركز الوطني من أجل إدارة الأزمات والكوارث الصحية بوزارة الصحة من أجل هدف إلى تعزيز التزام جميع ما تم توجيههم للعزل الصحي، بهدف تمكين المتابعة المستمرة والعمل على فتح تواصل مباشرة من أجل ضمان جهود الجهات المختلفة التى تعمل على المحافظة على صحة الإنسان.

رابط تحميل تطمن

يقدم تطمن العديد من الإرشادات التى تعمل على تقديم العديد من الإرشادات الصحية، ويمكن تحميل تطبيق تطمن عبر الرابط التالي برنامج تطمن الارشادات الصحية.