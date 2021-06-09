رابط تقديم استمارة طلب المشاركة في الحج 1442 وأهم التخصصات المطلوبة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن فتح ياب استقبال طلبات من الراغبين للمشاركة في موسم الحج 1442هـ، وذلك في كافة المنشآت الصحية التابعة لها داخل المشاعر المقدسة أثناء موسم الحج، وخصصت رابط تقديم استمارة طلب المشاركة في الحج 1442، يمكن من خلال الدخول إليه إدخال البيانات المطلوبة وتقديم الطلب، وبينت الوزارة التخصصات المطلوبة للمشاركة في موسم الحج لهذا العام، وهو ما سيرد بيانه مفصلًا إضافة لرابط التسجيل والشروط.

رابط تقديم استمارة طلب المشاركة في الحج 1442

يمكن للراغبين في التسجيل للمشاركة في الحج 1442 ممن تتوفر لديهم التخصصات المطلوبة والتي سيرد بيانها لاحقًا، التقديم عبر الرابط التالي: نظام القوى العاملة في الحج

وأما التخصصات المطلوبة للتقديم فهي كالتالي:

تخصص طبيب بالعناية المركزة، أو طبيب استشاري بالعناية المركزة.

تخصص طبيب مقيم بالعناية المركزة أو مسجل أول بها.

تخصص تمريض العناية المركزة.

تخصص العلاج النفسي ويطلب “أخصائي أول أو أخصائي تقني”.

شروط التسجيل للمشاركة في الحج 1442

بعد أن تعرفنا على رابط تقديم استمارة طلب المشاركة في الحج 1442 يجب التعرف على شروط التسجيل والتي تشمل ما يلي: