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رابط تقديم استمارة طلب المشاركة في الحج 1442 وأهم التخصصات المطلوبة

بواسطة سمير زيادة
رابط تقديم استمارة طلب المشاركة في الحج 1442 رابط تقديم استمارة طلب المشاركة في الحج 1442

أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن فتح ياب استقبال طلبات من الراغبين للمشاركة في موسم الحج 1442هـ، وذلك  في كافة المنشآت الصحية التابعة لها داخل المشاعر المقدسة أثناء موسم الحج، وخصصت رابط تقديم استمارة طلب المشاركة في الحج 1442، يمكن من خلال الدخول إليه إدخال البيانات المطلوبة وتقديم الطلب، وبينت الوزارة التخصصات المطلوبة للمشاركة في موسم الحج لهذا العام، وهو ما سيرد بيانه مفصلًا إضافة لرابط التسجيل والشروط.

1 رابط تقديم استمارة طلب المشاركة في الحج 1442
2 شروط التسجيل للمشاركة في الحج 1442

رابط تقديم استمارة طلب المشاركة في الحج 1442

يمكن للراغبين في التسجيل للمشاركة في الحج 1442 ممن تتوفر لديهم التخصصات المطلوبة والتي سيرد بيانها لاحقًا، التقديم عبر الرابط التالي: نظام القوى العاملة في الحج 

رابط تقديم استمارة طلب المشاركة في الحج 1442
رابط تقديم استمارة طلب المشاركة في الحج 1442

وأما التخصصات المطلوبة للتقديم فهي كالتالي:

  • تخصص طبيب بالعناية المركزة، أو طبيب استشاري بالعناية المركزة.
  • تخصص طبيب مقيم بالعناية المركزة أو مسجل أول بها.
  • تخصص تمريض العناية المركزة.
  • تخصص العلاج النفسي ويطلب “أخصائي أول أو أخصائي تقني”.

شروط التسجيل للمشاركة في الحج 1442

بعد أن تعرفنا على رابط تقديم استمارة طلب المشاركة في الحج 1442 يجب التعرف على شروط التسجيل والتي تشمل ما يلي:

  • تجهيز الشهادة المهنية يشترط أن تكون سارية مستخرجة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
  • بالنسبة للسعوديين، يشترط إحضار صورة من بطاقة الحالة، والمقيمين تقديم صورة إقامة سارية.
  • تقديم ما يثبت أن المتقدم بالطلب لديه خبرة عالية في قسم العناية المركزة.
  • أن يكون المتقدم بالطلب حاصلاً على لقاح فيروس كورونا وفقاً لاشتراطات وزارة الصحة.
  • التحقق من ملء كافة البيانات المطلوبة بصفحة التسجيل.
  • وأخيراً، تحميل كافة المستندات المطلوبة بشكل واضح.
سمير زيادة

حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق - الجمهورية العربية السورية، عملت في المحاماة لمدة تزيد عن 20 سنة في سوريا، مقيم حاليًا في جمهورية مصر العربية ، مهتم بالصحافة الإلكترونية ، وأكتب في عدة مواقع في مختلف المجالات الإخبارية والسياسية والإجتماعية وفي أي شأن عام .

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