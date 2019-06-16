 التخطي إلى المحتوى

رابط تقديم جدارة في وظائف وزارة النقل السعودية 1440 عبر موقع eservices.mcs.gov.sa

كتب إحسان عادلفي آخر تحديث
رابط تقديم جدارة في وظائف وزارة النقل السعودية 1440 عبر موقع eservices.mcs.gov.sa

أعلنت وزارة النقل السعودية عبر موقعها الرسمي على الأنترنت “بوابة التوظيف” عن وجود عدد 127 وظيفة أدارية شاغرة للجنسين من المرتبة الرابعة حتى المرتبة الثامنة لجميع الخريجين الحاصلين على مختلف الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة والتي حددتها وزارة النقل لشغل الوظائف بسلم رواتب الموظفين العام.

وظائف النقل في وظائف وزارة النقل :

وقد طرحت وزارة النقل السعودية عدد 127 وظيفة شاغرة لديها يتم التقدم لها من قبل الرجال والنساء  من المرتبة الرابعة حتى المرتبة الثامنة حيث أنها طرحت 23 وظيفة للمرتبة الرابعة للرجال فقط ، و31 وظيفة للمرتبة الخامسة للرجال ووظيفة واحدة فقط للنساء ، و15 وظيفة للمرتبة السادسة للرجال و11 وظيفة للنساء، و39 وظيفة للمرتبة السابعة للرجال و4 وظائف للنساء ، و 3 وظائف للرجال فقط للمرتبة الثامنة ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على تفاصيل التقديم ورابط التقديم واخر موعد للتقديم.

م
الوظيفة
المرتبة
الجنس
عدد الوظائف المطروحة في الإعلان
الراتب الأساسي
1
مراقب أمن وسلامة
الرابعة
ذكر
3
4530
2
مساعد سائق معدات ثقيلة
الرابعة
ذكر
1
4530
3
سائق معدات ثقيلة
الرابعة
ذكر
19
4530
4
فني دعم مساعد
الخامسة
ذكر
5
5240
5
مساح
الخامسة
ذكر
11
5240
6
مراقب إنشاءات
الخامسة
ذكر
12
5240
7
مراقب طرق
الخامسة
ذكر
3
5240
8
باحث قانوني مساعد
السادسة
ذكر
3
6065
9
محقق قانوني مساعد
السادسة
ذكر
1
6065
10
مفتش إداري مساعد
السادسة
ذكر
3
6065
11
محاسب مساعد
السادسة
ذكر
8
6065
12
مهندس مدني مساعد
السابعة
ذكر
39
7010
13
باحث قانوني
الثامنة
ذكر
3
8010
14
أمين وثائق
الخامسة
أنثى
1
5240
15
مفتش إداري مساعد
السادسة
أنثى
1
6065
16
باحث عمليات موارد بشرية
السادسة
أنثى
1
6065
17
باحث تطوير موارد بشرية مساعد
السادسة
أنثى
2
6065
18
مأمور مشتريات
السادسة
أنثى
1
6065
19
مدقق مناقصات
السادسة
أنثى
3
6065
20
مساعد إداري
السادسة
أنثى
3
6065
21
محلل نظم
السابعة
أنثى
4
7010

رابط التقديم على وظائف وزارة النقل:

ومن يرغب في التقديم على وظائف وزارة النقل من خلال رابط موقع وزارة الخدمة المدنية، ويتم التقديم عبر منظومة التوظيف بجدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية.

ميعاد التقديم في وظائف وزارة النقل:

وقد نوهت وزارة النقل السعودية ان التقديم سوف يبدأ على الوظائف التي أعلنت عنها من يوم الأحد الموافق 13 شوال 1440 من الساعة السابعة صباحا وحتى يوم الخميس الموافق 17 شوال 1440 الساعة 12 مساء من خلال منظومة جدارة .

عن الكاتب

إحسان عادل

مدونة مصرية حاصلة علي بكالريوس تجارة جامعة الاسكندرية عام 2008 اعمل محاسبة ولدت في 23/2/1985 من هواياتي القراءة والكتابة والسفر والرياضة اقيم بمحافظة الاسكندرية

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.