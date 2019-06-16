رابط تقديم جدارة في وظائف وزارة النقل السعودية 1440 عبر موقع eservices.mcs.gov.sa

أعلنت وزارة النقل السعودية عبر موقعها الرسمي على الأنترنت “بوابة التوظيف” عن وجود عدد 127 وظيفة أدارية شاغرة للجنسين من المرتبة الرابعة حتى المرتبة الثامنة لجميع الخريجين الحاصلين على مختلف الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة والتي حددتها وزارة النقل لشغل الوظائف بسلم رواتب الموظفين العام.

وظائف النقل في وظائف وزارة النقل :

وقد طرحت وزارة النقل السعودية عدد 127 وظيفة شاغرة لديها يتم التقدم لها من قبل الرجال والنساء من المرتبة الرابعة حتى المرتبة الثامنة حيث أنها طرحت 23 وظيفة للمرتبة الرابعة للرجال فقط ، و31 وظيفة للمرتبة الخامسة للرجال ووظيفة واحدة فقط للنساء ، و15 وظيفة للمرتبة السادسة للرجال و11 وظيفة للنساء، و39 وظيفة للمرتبة السابعة للرجال و4 وظائف للنساء ، و 3 وظائف للرجال فقط للمرتبة الثامنة ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على تفاصيل التقديم ورابط التقديم واخر موعد للتقديم.

م الوظيفة المرتبة الجنس عدد الوظائف المطروحة في الإعلان الراتب الأساسي 1 مراقب أمن وسلامة الرابعة ذكر 3 4530 2 مساعد سائق معدات ثقيلة الرابعة ذكر 1 4530 3 سائق معدات ثقيلة الرابعة ذكر 19 4530 4 فني دعم مساعد الخامسة ذكر 5 5240 5 مساح الخامسة ذكر 11 5240 6 مراقب إنشاءات الخامسة ذكر 12 5240 7 مراقب طرق الخامسة ذكر 3 5240 8 باحث قانوني مساعد السادسة ذكر 3 6065 9 محقق قانوني مساعد السادسة ذكر 1 6065 10 مفتش إداري مساعد السادسة ذكر 3 6065 11 محاسب مساعد السادسة ذكر 8 6065 12 مهندس مدني مساعد السابعة ذكر 39 7010 13 باحث قانوني الثامنة ذكر 3 8010 14 أمين وثائق الخامسة أنثى 1 5240 15 مفتش إداري مساعد السادسة أنثى 1 6065 16 باحث عمليات موارد بشرية السادسة أنثى 1 6065 17 باحث تطوير موارد بشرية مساعد السادسة أنثى 2 6065 18 مأمور مشتريات السادسة أنثى 1 6065 19 مدقق مناقصات السادسة أنثى 3 6065 20 مساعد إداري السادسة أنثى 3 6065 21 محلل نظم السابعة أنثى 4 7010

رابط التقديم على وظائف وزارة النقل:

ومن يرغب في التقديم على وظائف وزارة النقل من خلال رابط موقع وزارة الخدمة المدنية، ويتم التقديم عبر منظومة التوظيف بجدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية.

ميعاد التقديم في وظائف وزارة النقل:

وقد نوهت وزارة النقل السعودية ان التقديم سوف يبدأ على الوظائف التي أعلنت عنها من يوم الأحد الموافق 13 شوال 1440 من الساعة السابعة صباحا وحتى يوم الخميس الموافق 17 شوال 1440 الساعة 12 مساء من خلال منظومة جدارة .