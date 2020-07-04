رابط تقديم طلب اعتراض حساب المواطن الدفعة 32 عبر بوابة حساب المواطن الإلكترونية

عقب الإعلان عن الأهلية في حساب المواطن دفعة 32 أصبح لدى المواطنين في المملكة العربية السعودية فرصة الحصول على رابط تقديم طلب اعتراض حساب المواطن وذلك من خلال زيارة البوابة الإلكترونية لحساب المواطن إلكترونيًا، فالآن البرنامج مستمر في استقبال اعتراضات حساب المواطن سواء إن كنت غير مؤهلًا أو كان المبلغ ضعيف، ومن الخدمات المميزة أيضًا في حساب المواطن هي خدمة إضافة الأبناء حساب المواطن 1441.

رابط تقديم طلب اعتراض حساب المواطن

الحد الأقصى لتقديم طلب اعتراض حساب المواطن هو فقط ثلاثة أشهر بحسب سياسة البرنامج لكافة المواطنين، وقد بلغت دفعات حساب المواطن إلى الآن حوالي 68 مليار ريال سعودي للمستفيدين رجال ونساء، علمًا بأن صرف حساب المواطن شهريًا في يوم 10 من كل شهر ميلادي.

طرق تقديم طلب اعتراض حساب المواطن

إن كنت تريد تقديم طلب اعتراض على حساب المواطن الدفعة الأخيرة فيمكن اتباع الخطوات التالية:

ستقوم بدخول بوابة حساب المواطن الإلكترونية وتقوم بإدخال حسابك.

ستقوم بالدخول إلى تقديم طلب اعتراض.

ثم إدخال صيغة الشكوى في المكان المخصص له.

صوتك مسموع حساب المواطن

وأصبح بإمكانكم التعرف على المزيد من التفاصيل عن خدمات برنامج حساب المواطن والتعرف على تقديم الاعتراض على حساب المواطن بالتفصيل من خلال خدمة صوتك مسموع والتحدث إلى أحد العاملين في الدعم الفني، كما يمكن الاتصال على رقم 19912 من الأحد إلى الخميس من الثامنة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساءً، كما يمكن التعرف على آخر أخبار حساب المواطن من خلال البوابة الإلكترونية على حساب المواطن أو من خلال موقع حساب المواطن على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

أهداف حساب المواطن

ويهدف برنامج حساب المواطن إلى تخفيف الأعباء على المواطنين وخصوصًا في الفترة الأخيرة بعد فرض قيمة مضافة وزيادة أسعار كافة المنتجات، ويتم إعطاء المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمواطنات الأرامل أو المهجورة أو المطلقة أيضًا دعم حساب المواطن لمساندتهم.