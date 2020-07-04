Take a fresh look at your lifestyle.


رابط تقديم طلب اعتراض حساب المواطن الدفعة 32 عبر بوابة حساب المواطن الإلكترونية

بواسطة يسر

عقب الإعلان عن الأهلية في حساب المواطن دفعة 32 أصبح لدى المواطنين في المملكة العربية السعودية فرصة الحصول على رابط تقديم طلب اعتراض حساب المواطن وذلك من خلال زيارة البوابة الإلكترونية لحساب المواطن إلكترونيًا، فالآن البرنامج مستمر في استقبال اعتراضات حساب المواطن سواء إن كنت غير مؤهلًا أو كان المبلغ ضعيف، ومن الخدمات المميزة أيضًا في حساب المواطن هي خدمة إضافة الأبناء حساب المواطن 1441.

1 رابط تقديم طلب اعتراض حساب المواطن
2 طرق تقديم طلب اعتراض حساب المواطن
3 صوتك مسموع حساب المواطن
4 أهداف حساب المواطن

رابط تقديم طلب اعتراض حساب المواطن

الحد الأقصى لتقديم طلب اعتراض حساب المواطن هو فقط ثلاثة أشهر بحسب سياسة البرنامج لكافة المواطنين، وقد بلغت دفعات حساب المواطن إلى الآن حوالي 68 مليار ريال سعودي للمستفيدين رجال ونساء، علمًا بأن صرف حساب المواطن شهريًا في يوم 10 من كل شهر ميلادي.

طرق تقديم طلب اعتراض حساب المواطن

إن كنت تريد تقديم طلب اعتراض على حساب المواطن الدفعة الأخيرة فيمكن اتباع الخطوات التالية:

صوتك مسموع حساب المواطن

وأصبح بإمكانكم التعرف على المزيد من التفاصيل عن خدمات برنامج حساب المواطن والتعرف على تقديم الاعتراض على حساب المواطن بالتفصيل من خلال خدمة صوتك مسموع والتحدث إلى أحد العاملين في الدعم الفني، كما يمكن الاتصال على رقم 19912 من الأحد إلى الخميس من الثامنة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساءً، كما يمكن التعرف على آخر أخبار حساب المواطن من خلال البوابة الإلكترونية على حساب المواطن أو من خلال موقع حساب المواطن على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

أهداف حساب المواطن

ويهدف برنامج حساب المواطن إلى تخفيف الأعباء على المواطنين وخصوصًا في الفترة الأخيرة بعد فرض قيمة مضافة وزيادة أسعار كافة المنتجات، ويتم إعطاء المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمواطنات الأرامل أو المهجورة أو المطلقة أيضًا دعم حساب المواطن لمساندتهم.

يسر

حاصلة على بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية أحب القراءة والكتابة في كل المجالات، مهتمة بأخبار مصر والعالم بصفة عامة.

قد يعجبك ايضا
أخبار السعودية

التسجيل في نظام فارس 1441 وزارة التعليم للاستعلام عن الرواتب والعلاوات

أخبار السعودية

طريقة تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية…

أخبار السعودية

صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي 1441 وشروط التقديم على المساعدة | خطوات تحديث الضمان…

أخبار السعودية

طريقة إضافة الأبناء في حساب المواطن للاستفادة من الدعم

أخبار السعودية

طريقة تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي من وزارة الموارد البشرية

أخبار السعودية

“المرور السعودى” تجديد استمارة السيارات بدون الفحص الدورى عبر أبشر..تعرف…

أخبار السعودية

خطوات التسجيل في بوابة التطوير المهني التعليمي الصيفي المرحلة الثالثة 2020

أخبار السعودية

خطوات الاستعلام عن تقرير وتجديد هوية مقيم إلكترونيا من خلال ابشر

أخبار السعودية

شروط تجديد إقامة العمالة المنزلية عبر بوابة أبشر الإلكترونية

أخبار السعودية

كيفية وخطوات تجديد بطاقة الأحوال المدنية والشروط والمستندات المطلوبة


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.