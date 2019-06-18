رابط تقديم على وظائف ديوان المظالم عبر بوابة التوظيف الإلكتروني بديوان المظالم

نرفق لكم رابط تقديم على وظائف ديوان المظالم من اجل ان يستطيع جميع الراغبين في التسجيل بوظائف ديوان المظالم السعودي عبر بوابة التوظيف الإلكتروني jobs.bog.gov.sa من خلال الدخول علي شبكة المعلومات الدولية للأنترنت من داخل المملكة العربية السعودية، حيث أعلنت الصفحة الرسمية لديوان المظالم الفيس بوك عن تفعيل بوابة نظام التوظيف الإلكتروني أمام جميع المواطنين والمواطنات الذين يرغبون بالالتحاق بالوظائف الشاغرة للعمل مباشرة بالوظائف الحكومية في العديد من المناطق، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط التقديم على ديوان المظالم والتعرف أيضا علي شروط التسجيل في ديوان المظالم فرجاءً منكم تابعونا.

رابط تقديم على وظائف ديوان المظالم

الإدارة العامة للموارد البشرية التابعة إلي ديوان المظالم وفرت تسعين وظيفة للرجال والنساء حيث سيعمل هؤلاء المواطنون والمواطنات في العديد من المقرات التابعة للديوان والمحاكم علي مستوي محافظات بالأراضي الحجازية حيث أوضحت لجنة القبول والتسجيل شروط التوظيف في ديوان المظالم والتي تتخلص في التالي.

أن يكون المتقدم أو المتقدمة بان يحمل الجنسية الرسمية للبلاد.

أن يكون عمر المتقدم يبلغ بنحو ثمانية عشر عاماً.

أن يكون حاصلاً على المؤهلات المطلوبة.

أن لا يكون محكوم عليه في قضايا تمس الشرف والأمانة.

يجب عليه اجتياز اختبارات قياس التي يوفرها المركز الوطني للقياس والتقويم.

هناك الكثير من شروط التوظيف في ديوان المظالم يمكن الاطلاع عليها من خلال رابط تقديم على وظائف ديوان المظالم، حيث يمكن الدخول علي موقع ديوان المضالم عن طريق الرابط الإلكتروني التالي ” نظام التوظيف الالكتروني بديوان المظالم ” وذلك من اجل الاطلاع علي مسميات الوظائف الحكومية والشروط ومواعيد التسجيل وغيرها من التفاصيل.