رابط تقديم وظائف الدفاع المدني السعودي وقائمة بعدد الأماكن الشاغرة ونوعها

تم اليوم الإعلان عن مجموعة من وظائف الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية، وذلك للتقديم إليها عبر موقع جدارة لمن تنطبق عليه الشروط والمواصفات، حيث أن عددها 18 وظيفة متاحة لكلاً من الرجال والنساء بواقع 15 للذكور و3 من نصيب الإناث، مع العلم أنها مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام بالسعودية، وقد أكدت مديرية الدفاع المدني أن التقديم سوف يكون متاح من اليوم الأحد 17 ذو الحجة، وحتى يوم الثلاثاء 20 من ذات الشهر للجنسين، وبعد ذلك سوف يتم فرز الطلبات واختيار المرشحين لتلك الوظائف.

وظائف الدفاع المدني السعودي

كما تم نشر قائمة بالوظائف المطلوبة والمسموح بالتقدم عليها، وهي متنوعة ما بين أخصائيين أمن وتغذية ومهندسي كهرباء ومدني ومعماري وميكانيكا ومطورين برامج ومديرو وحدات أمن وسلامة، ويتضح تلك الوظائف من خلال الجدولين المدرجين.

وقد أكدت المديرية في إعلانها عن تلك الوظائف أنه على المتقدم الدخول إلى رابط الوظائف من هنا موقع جدارة، ثم بعد ذلك الدخول على تبويب التقديم لتلك الوظائف والإطلاع على الشروط الواجب توافرها في المتقدم، ومن ثم التقديم لمن تنطبق عليه هذه الشروط من الرجال أو النساء وأنه لن يتم النظر لأي طلب لا يتوافق مع الشروط المذكورة، هذا وسوف يظهر أمام المتقدم استمارة سوف يقوم بمليء البيانات المطلوبة فيها، وبعد الانتهاء يقوم بالضغط على زر إرسال كما هو متبع في التقديم في جميع الوظائف عبر جدارة.