رابط تقديم وظائف ديوان المظالم 1440 للرجال على المرتبة الرابعة والسادسة عبر بوابة التوظيف الإلكتروني

يبحث عدد كبير من المواطنين السعوديين الآن عن رابط تقديم وظائف ديوان المظالم 1440، وذلك للتعين على عدد من الوظائف المتاحة، والتي تم الإعلان عنها من قبل، للتعيين عليها في عدد من مناطق المملكة العربية السعودية المختلفة، على المرتبة السادسة، والمرتبة الرابعة، على أن يكون التعيين عن طريق المسابقة الوظيفية، ويكون في محاكم وإدارات ديوان بمناطق مكة المكرمة/ الأحساء، الدمام، أبها، سكاكا، حائل، نجران، جدة، المدينة المنورة، الرياض.

شروط التقديم على وظائف ديوان المظالم للرجال

يجب على المتقدم أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، وأن يكون أتم عامه الـ 18.

يجب أن يكون لائقاً طبياً للتعين على الوظائف المتاحة.

حسن السير والسلوك.

يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهل المطلوب للوظائف المتاحة، بناءً على التصنيف في وزارة الخدمة المدنية.

يجب ألا يكون تم الحكم عليه بحكم شرعي، أو بالسجن لمدة تزيد عن عام، أو تم عقابه في جرائم التزوير أو الرشوة، وكذلك المخدرات والمسكرات وترويجها.

ألا يكون سبق فصله من خدمته في الدول لأي أسباب تأديبية، أو مفصولاً ومضت سنة من تاريخ الفصل.

اختبارات قياس

كذلك يشترط على المتقدم على وظائف ديوان المظالم 1440، على المرتبة الرابعة أن يجتاز اختبارات قياس القدرات العامة، والراغبين في الوظائف على المرتبة السادسة اجتياز اختبار قياس القدرات المعرفية، على أن يكون المتقدم أنهى اختبارات قياس فبل 3-11-1440، على أن يتم في المرحلة المقبلة إجراء المقابلات الشخصية لمجتازي الاختبارات.

رابط تقديم وظائف ديوان المظالم 1440

هذا ويمكن التقديم والتسجيل على الوظائف المتاحة من خلال رابط تقديم وظائف ديوان المظالم 1440، على أن يكون التقديم من خلال موقع ديوان المظالم، بوابة التوظيف الإلكتروني، ومتاح في الفترة من 15 إلى 17 شوال لعام 1440، كما يجب كتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح حتى لا يتم استبعاد إي من المتقدمين.