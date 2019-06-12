رابط “جامعة الطائف” للتقديم للبكالوريوس والدبلوم للحاصلين على الثانوية العامة ومايعادلها

أعلنت جامعة الطائف عن فتح باب القبول لخريجي الثانوية العامة ومايعادلها الراغبين في الإلتحاق بجامعة الطائف للعام الدراسي القادم 1440/1441، حيث أكد عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور “وصل الله السواط”، أن التقديم سيكون إلكترونياً على التخصص مباشرةً، وستم التواصل مع المتقدمين عبر رسائل الجوال أو من خلال خدمة “إستفسار” التي يتيحها الموقع الإلكتروني للجامعة.

رابط التقديم للبكالوريوس والدبلوم “جامعة الطائف”

موعد التقديم للبكالوريوس والدبلوم “جامعة الطائف”

أعلنت جامعة الطائف عن أن موعد التقديم يبدأ من اليوم الأربعاء 9 شوال حتي السبت 26 شوال الحالي في تمام الساعة الثانية ظهراً، وذلك على طلبات القبول للبكالوريوس- دبلوم المجتمع- المنح الداخلية الخاصة بالطلبة المقيمين.

على أنه سيتم فرز طلبات المتقدمين خلال الفترة من يوم الأحد 27 شوال إلي يوم الثلاثاء 6 ذو القعدة، وسيتم إعلان نتائج المقبولين وتثبيت القبول والحصول على الرقم الجامعي من يوم الأربعاء 7 ذو القعدة حتي يوم الأحد 11 ذو القعدة.

أما نتائج ترقية القبول فسوف تكون يوم الخميس 15 ذو القعدة الساعة الثانية ظهراً، على أن يستمر التقديم على المقاعد الشاغرة من يوم الإثنين 19 ذو القعدة حتي الأربعاء 21 ذو القعدة الساعة الثانية ظهراً، ويتم تثبيت القبول علي المقاعد الشاغرة إبتداءً من الإثنين 26 ذو القعدة حتي الأربعاء 28 ذو القعدة الساعة الثانية ظهراً.

هذا وقد أكد الدكتور “وصل الله السواط” على أن التقديم سيكون طبقاً لشروط الجامعة العامة بالإضافة لشروط خاصة بكل تخصص.

ونحن من خلال موقعنا المتميز “كلمة” سعدنا بتقديم هذه المعلومات التي نتمني أن تكون الأسهل والأبسط للوصول لأعزائنا الطلاب، حتي يتمكنوا من التقديم بالجامعة بأبسط الطرق.