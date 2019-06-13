رابط جدارة أسماء المرشحين وظائف التعليمية 1440 بالهوية الوطنية | وزارة الخدمة المدنية

صرحت جدارة عن نتائج قبول الوظائف التعليمية 1441 وذلك بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية في موعد 10 شوال، ولذا يمكن الاستعلام عن أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية 1440 والتي سيتم الإعلان عنها مساء اليوم، وسوف يكون هناك عدد 10500 وظيفة شاغرة لجميع المرشحين والحاصلين على شهادة البكالوريوس، ومن خلال رابط جدارة يمكن التعرف على قوائم وأسماء المقبولين بالوظائف التعليمية.

أسماء المرشحين والمرشحات وظائف التعليمية 1440

قد أعلنت مسبقا وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع جدارة عن حاجتها إلى 10500 مواطن لشغل وظائف تعليمية، وتقدم الآف لهذا الموقع وجاء وقت الإعلان عن نتائج قبول جدارة للوظائف التعليمية 1440، لذا قامت الوزارة بالنشر عبر حسابها الرسمي على توتير موعد إعلان أسماء المرشحين والمرشحات بجدارة 1440.

رابط جدارة للتوظيف الإلكتروني 1440

ويمكن لجميع المتقدمين الاستعلام عن أسماء المقبولين على الوظائف التعليمية ” قوائم المرشحين والمرشحات ” من خلال رابط منصة جدارة للتوظيف الإلكتروني في تاريخ يوم 13 يونيو “10 شوال” مساءا الخميس، واشتملت الوظائف التعليمية على حاجتها إلى 4950 من الرجال و5503 من النساء.

استعلام أسماء المرشحين رابط جدارة 1440

في حالة الإعلان عن أسماء المرشحات والمرشحين على الوظائف التعليمية يمكنك الدخول عبر رابط جدارة الإلكتروني أو موقع وزارة التربية والتعليم العالي بالمملكة العربية السعودية والاستعلام برقم الهوية الوطنية وبقية الخطوات التالية، وتعتبر منصة جدارة الإلكترونية من أفضل الأنظمة الحديثة التي طرحتها المملكة العربية السعودية للتوظيف المواطنين في مختلف المصالح والجهات الحكومية.