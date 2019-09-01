رابط جدارة تسجيل وظائف إدارية 1441 لشغل 173 وظيفة بوزارة التعليم







وزارة الخدمة المدنية وعبر رابط جدارة تسجيل الدخول، بدء التسجيل في وظائف وزارة التعليم الإدارية 1441، لشغل 173 وظيفية عبر منصة جدارة تسجيل وظائف إدارية للرجال والنساء من الحاصلين على المؤهلات والدرجات العلمية المناسبة، والتي توافق ما نصت عليه شروط القبول والتسجيل الخاصة بكل إعلان وظيفي لشغل وظائف القطاعات الحكومية الممكنة أو غير الممكنة والتي ترغب في شغل وظائفها من خلال إجراءات التوظيف والية المفاضلة عبر منصة التوظيف جدارة الخدمة المدنية.

دعت وزارة التعليم الخريجين والخريجات من الحاصلين على التخصصات والمؤهلات العلمية المناسبة، التقديم على رابط جدارة الخدمة المدنية، وتسجيل طلبات شغل الوظائف الإدارية على سلم رواتب الموظفين العام للرجال والنساء، والتي اعلن عنها مطلع العام الهجري الجديد، وبدء التقديم عليها من اليوم الأحد الموافق 2 محرم 1441 هجريا، وحتى يوم الخميس المقبل 6-1-1441 .







دخول رابط جدارة الخدمة المدنية

ألية تسجيل الدخول على جدارة ثم التقديم على الوظائف الشاغرة في القطاعات الحكومية للحاصلين على المؤهلات العليا، تعتمد على فحص بيانات الخريج أو الخريجة على منصة جدارة، وتصحيح أو تحديث البيانات الخاطئة، ثم الدخول على الإعلانات الوظيفية والتي منها حاليا وظائف وزارة التعليم الإدارية من المرتبة الرابعة وحتى التاسعة، وتستهدف خريجي وخريجات المعاهد التخصصية و والحاصلين على شهادة الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية وما يعادلها، كذلك الحاصلين على البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتورة، وباقي المؤهلات موضحة على موقع التوظيف الإلكتروني. المستخدمين الجدد لموقع جدارة يمكنهم التوجه إلى رابط جدارة تسجيل جديد وإدخال البيانات المطلوبة، وفتح حساب جديد أو الدخول من بوابة النفاذ الوطني بحساب المستخدم على أبشر، ثم الإطلاع على الإعلانات الوظيفية.





