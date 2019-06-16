نرصد لكم متابعينا الكرام في دولة المملكة العربية السعودية رابط جدارة للتسجيل في وكالة الأحوال المدنية ” وزارة النقل ” للعنصر النسائي 1440 هـ، وموعد المفاضلة والمطابقة لإعداد قوائم المرشحين الأولية في الوظائف التعليمية، وكذلك نتابع معكم وظيفة جندي أول الذي يتم الدخول به والإستعلامات المختلفة ، حيث تم إتاحة وذلك لكافة الخريجين والخريجات الحاصلين على مختلف الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة المحددة من الوزارة لشغل الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام .

تفاصيل وظائف وزارة النقل 1440 عبر جدارة