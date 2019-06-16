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رابط جدارة للتسجيل في وكالة الأحوال المدنية ” وزارة النقل ” للعنصر النسائي 1440 هـ

كتب حسين كورازفي آخر تحديث
رابط جدارة للتسجيل في وكالة الأحوال المدنية ” وزارة النقل ” للعنصر النسائي 1440 هـ
تقديم وظائف وزارة النقل 1440

نرصد لكم متابعينا الكرام في دولة المملكة العربية السعودية رابط جدارة للتسجيل في وكالة الأحوال المدنية ” وزارة النقل ” للعنصر النسائي 1440 هـ، وموعد المفاضلة والمطابقة لإعداد قوائم المرشحين الأولية في الوظائف التعليمية، وكذلك نتابع معكم وظيفة جندي أول الذي يتم الدخول به والإستعلامات المختلفة ، حيث تم إتاحة وذلك لكافة الخريجين والخريجات الحاصلين على مختلف الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة المحددة من الوزارة لشغل الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام .

تفاصيل وظائف وزارة النقل 1440 عبر جدارة

م الوظيفة المرتبة الجنس عدد الوظائف المطروحة في الإعلان الراتب الأساسي
1 مراقب أمن وسلامة الرابعة ذكر 3 4530
2 مساعد سائق معدات ثقيلة الرابعة ذكر 1 4530
3 سائق معدات ثقيلة الرابعة ذكر 19 4530
4 فني دعم مساعد الخامسة ذكر 5 5240
5 مساح الخامسة ذكر 11 5240
6 مراقب انشاءات الخامسة ذكر 12 5240
7 مراقب طرق الخامسة ذكر 3 5240
8 باحث قانوني مساعد السادسة ذكر 3 6065
9 محقق قانوني مساعد السادسة ذكر 1 6065
10 مفتش إداري مساعد السادسة ذكر 3 6065
11 محاسب مساعد السادسة ذكر 8 6065
12 مهندس مدني مساعد السابعة ذكر 39 7010
13 باحث قانوني الثامنة ذكر 3 8010
14 أمين وثائق الخامسة أنثى 1 5240
15 مفتش إداري مساعد السادسة أنثى 1 6065
16 باحث عمليات موارد بشرية السادسة أنثى 1 6065
17 باحث تطوير موارد بشرية مساعد السادسة أنثى 2 6065
18 مأمور مشتريات السادسة أنثى 1 6065
19 مدقق مناقصات السادسة أنثى 3 6065
20 مساعد إداري السادسة أنثى 3 6065
21 محلل نظم السابعة أنثى 4 7010

وظيفة جندي أول للنساء

  • رتبة جندي: لحملة الثانوية العامة .
  • رتبة جندي أول: دبلوم لا يقل عن سنة بعد الثانوية العامة .
  • الشروط أن تكون المتقدمة حاصلة على هوية وطنية مستقلة .
  • أن لا يقل طول المتقدمة عن 160 سم .
  • أن لا يقل عمرها عن 25 عام، ولا يزيد عن 35 عام .
  • موعد التقديم من الأحد 13-10-1440 الموافق 16 يونيو 2019، حتى يوم الأربعاء 16-10-1440 الموافق 19 يونيو 2019 .
  • التقديم من الساعة 10 صباحًا، القريات حي المطار خلف أسواق العثيم برقم تليفون 0551176422 .

مميزات نظام جدارة

  • نظام جدارة  للتوظيف الإلكتروني من أحدث الأنظمة الإلكترونية المستحدثة عالمياً بالسعودية.
  • نظام جدارة من أجل طالبي العمل من المواطنين السعوديين، حيث يتم تسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم  ودرجاتهم العلمية المتقدمة، وخبراتهم العملية.
  • يتيح نظام جدارة التواصل بين المرشح والوزارة من خلال الرسائل نصية على البريد الإلكتروني للمرشح للتواصل معه.
  • نظام جدارة بالشفافية والنزاهة والحيادية، وتتيح مبدأ تطبيق تكافؤ الفرص الاختيار الوظيفي المبني على الجدارة والكفاءة والقدرة، من أجل التطوير الشامل بالمملكة، عن طريق خدمة التوظيف الإلكتروني جدارة.
  • وزارة الخدمة المدنية من خلال نظام جدارة الإلكتروني على استقطاب الكفاءات الوطنية المثمرة من خلال انتقاء واختيار أفضل المتقدمين .
  • نظام جدارة بالمطابقة والتدقيق الآلي لكافة بيانات المتقدم عبر النظام، ثم تبدأ عملية  الترشيح الآلي للتوظيف.
  • التقديم للوظائف غبر نظام جدارة مفتوح طوال العام لتحديث البيانات باستمرار.

إليكم رابط التقديم على وظائف وزارة النقل 1440

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع كلمة دوت أورج ، حيث كشفت وزارة النقل في دولة المملكة العربية، هذا وقد اكدت الوزارة على أن التقديم لتلك الوظائف سوف يدبأ  اليوم  1440/10/13هـ وينتهي  1440/10/17هـ ، وذلك من خلال منصة جدارة التابعة لوزارة الخدمة المدنية،ويمكنك عزيزي الزائر زيارة الموقع من خلال الرابط اضغط هنا

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عن الكاتب

حسين كوراز

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