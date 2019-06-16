نرصد لكم متابعينا الكرام في دولة المملكة العربية السعودية رابط جدارة للتسجيل في وكالة الأحوال المدنية ” وزارة النقل ” للعنصر النسائي 1440 هـ، وموعد المفاضلة والمطابقة لإعداد قوائم المرشحين الأولية في الوظائف التعليمية، وكذلك نتابع معكم وظيفة جندي أول الذي يتم الدخول به والإستعلامات المختلفة ، حيث تم إتاحة وذلك لكافة الخريجين والخريجات الحاصلين على مختلف الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة المحددة من الوزارة لشغل الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام .
تفاصيل وظائف وزارة النقل 1440 عبر جدارة
|م
|الوظيفة
|المرتبة
|الجنس
|عدد الوظائف المطروحة في الإعلان
|الراتب الأساسي
|1
|مراقب أمن وسلامة
|الرابعة
|ذكر
|3
|4530
|2
|مساعد سائق معدات ثقيلة
|الرابعة
|ذكر
|1
|4530
|3
|سائق معدات ثقيلة
|الرابعة
|ذكر
|19
|4530
|4
|فني دعم مساعد
|الخامسة
|ذكر
|5
|5240
|5
|مساح
|الخامسة
|ذكر
|11
|5240
|6
|مراقب انشاءات
|الخامسة
|ذكر
|12
|5240
|7
|مراقب طرق
|الخامسة
|ذكر
|3
|5240
|8
|باحث قانوني مساعد
|السادسة
|ذكر
|3
|6065
|9
|محقق قانوني مساعد
|السادسة
|ذكر
|1
|6065
|10
|مفتش إداري مساعد
|السادسة
|ذكر
|3
|6065
|11
|محاسب مساعد
|السادسة
|ذكر
|8
|6065
|12
|مهندس مدني مساعد
|السابعة
|ذكر
|39
|7010
|13
|باحث قانوني
|الثامنة
|ذكر
|3
|8010
|14
|أمين وثائق
|الخامسة
|أنثى
|1
|5240
|15
|مفتش إداري مساعد
|السادسة
|أنثى
|1
|6065
|16
|باحث عمليات موارد بشرية
|السادسة
|أنثى
|1
|6065
|17
|باحث تطوير موارد بشرية مساعد
|السادسة
|أنثى
|2
|6065
|18
|مأمور مشتريات
|السادسة
|أنثى
|1
|6065
|19
|مدقق مناقصات
|السادسة
|أنثى
|3
|6065
|20
|مساعد إداري
|السادسة
|أنثى
|3
|6065
|21
|محلل نظم
|السابعة
|أنثى
|4
|7010
وظيفة جندي أول للنساء
- رتبة جندي: لحملة الثانوية العامة .
- رتبة جندي أول: دبلوم لا يقل عن سنة بعد الثانوية العامة .
- الشروط أن تكون المتقدمة حاصلة على هوية وطنية مستقلة .
- أن لا يقل طول المتقدمة عن 160 سم .
- أن لا يقل عمرها عن 25 عام، ولا يزيد عن 35 عام .
- موعد التقديم من الأحد 13-10-1440 الموافق 16 يونيو 2019، حتى يوم الأربعاء 16-10-1440 الموافق 19 يونيو 2019 .
- التقديم من الساعة 10 صباحًا، القريات حي المطار خلف أسواق العثيم برقم تليفون 0551176422 .
مميزات نظام جدارة
- نظام جدارة للتوظيف الإلكتروني من أحدث الأنظمة الإلكترونية المستحدثة عالمياً بالسعودية.
- نظام جدارة من أجل طالبي العمل من المواطنين السعوديين، حيث يتم تسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم ودرجاتهم العلمية المتقدمة، وخبراتهم العملية.
- يتيح نظام جدارة التواصل بين المرشح والوزارة من خلال الرسائل نصية على البريد الإلكتروني للمرشح للتواصل معه.
- نظام جدارة بالشفافية والنزاهة والحيادية، وتتيح مبدأ تطبيق تكافؤ الفرص الاختيار الوظيفي المبني على الجدارة والكفاءة والقدرة، من أجل التطوير الشامل بالمملكة، عن طريق خدمة التوظيف الإلكتروني جدارة.
- وزارة الخدمة المدنية من خلال نظام جدارة الإلكتروني على استقطاب الكفاءات الوطنية المثمرة من خلال انتقاء واختيار أفضل المتقدمين .
- نظام جدارة بالمطابقة والتدقيق الآلي لكافة بيانات المتقدم عبر النظام، ثم تبدأ عملية الترشيح الآلي للتوظيف.
- التقديم للوظائف غبر نظام جدارة مفتوح طوال العام لتحديث البيانات باستمرار.
إليكم رابط التقديم على وظائف وزارة النقل 1440
نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع كلمة دوت أورج ، حيث كشفت وزارة النقل في دولة المملكة العربية، هذا وقد اكدت الوزارة على أن التقديم لتلك الوظائف سوف يدبأ اليوم 1440/10/13هـ وينتهي 1440/10/17هـ ، وذلك من خلال منصة جدارة التابعة لوزارة الخدمة المدنية،ويمكنك عزيزي الزائر زيارة الموقع من خلال الرابط اضغط هنا
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