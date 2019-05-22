رابط جدارة للتقديم على الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1441

بعد أن أعلنت وزارة التعليم منذ عدة أيام عن حاجتها لشغل عدد 10456 وظيفة متنوعة بين الرجال والنساء، فتحت اليوم وزارة الخدمة المدنية من خلال بوابة جدارة للتقديم على التوظيف باب التقديم بدأ من اليوم الأربعاء 17 رمضان 1440 الموافق 22 من مايو 2019، الساعة العاشرة صباحا والذي من المقرر أن يستمر حتى يوم الثلاثاء القادم 23 من رمضان عبر بوابة جدارة الإلكترونية وذلك لسد الحاجة من الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1440 / 1441، ويقدم موقع كلمة دوت أورج رابط وشروط التقديم فيما يلي.

شروط التقديم للوظائف التعليمية عبر بوابة جدارة

وبين الأستاذ مبارك العصيمي، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم أن شروط التقديم هي:

حصول المتقدم على شهادة البكالريوس واجتيازه لاختبارات الكفاية العامة.

أن يكون رجته العلمية وتخصصه متوافق ومناسب للوظيفة المتقدم لها.

معادلة المؤهل من المملكة العربية السعودية للحاصلين على مؤهلاتهم من خارج المملكة.

عدم شغل راغب التقدم لأي وظيفة يكون مستوى دخلها موازية لدرجته العلمية.

ولمزيد من الشروط والتفاصيل يمكن زيارة الرابط التالي هنا.

رابط جدارة للتقديم على الوظائف التعليمية

هذا وقد أشار المتحدث باسم وزارة التعليم إلى أن كل من يجد في نفسه الرغبة لشغل الوظائف المعلن عنها وينطبق عليه الشروط التي حدتها الوزارة عليه الدخول على رابط جدارة الخاص بوزارة الخدمة المدنية من خلال الرابط التالي هنا.

مع أطيب تمنيات موقع كلمة دوت أورج لجميع المتقدمين بالتوفيق والقبول.