رابط جدارة للتقديم على وظائف ديوان المظاليم ووزارة الصحة وبشرى سارة لمرشحات الوظائف التعليمية

رابط جدارة للتوظيف هو ما نقدمه لكم اليوم زوار موقع كلمة، وذلك حتى يمكنكم التقديم على وظائف ديوان المظاليم، ووظائف وزارة الصحة، واسماء المرشحات للوظائف التعليمية 1441، والتي من المقرر لها أن تظهر الأسبوع المقبل، وكانت الإدارة العامة بديوان المظاليم قد أعلنت عن حاجتها إلى وظائف شاغرة على المرتبتين السادسة والرابعة، وذلك في الوقت الذي أعلنت به وزارة الصحة عن حاجتها إلى 512 طبيب أسنان، وجميع الوظائف يمكن التقديم عليها من خلال نظام جدارة، ومن خلال مقالنا نقديم لكم شروط وطريقة التقديم للوظائف الصحية جدارة رجال ونساء، ووظائف ديوان المظاليم رجال، فتابعوا معنا السطور التالية.

رابط جدارة للتوظيف

رابط جدارة للتوظيف هو ما يحتاجه الكثير من السعوديين الذين يرغبون في التقديم على وظائف جدارة، والتي تقوم وزارة الخدمة المدنية بالإعلان عنها، وسنوضح من خلال مقالنا جميع الأمور المتعلقة بنظام جدارة، مثل كيف اعرف نقاطي في جدارة، واختبارات التخصص التي تجريها قياس، والمراحل التي يمر بها المرشحين لوظائف جدارة، بدءًا من التسجيل في جدارة وحتى الترشيح للوظيفة وإجراء المقابلة ومن ثم التعيين.

رابط جدارة للتقديم على وظائف ديوان المظاليم

توجد وظائف شاغرة للرجال على الدرجتين السادسة والرابعة، وسيتم التعيين من خلال رابط جدارة للتوظيف، بديوان ومحاكم المقرات التالية:

الرياض.

جدة.

المدينة المنورة.

الدمام.

سكاكا.

أبها.

مكة المكرمة.

الإحساء.

نجران.

حائل.

يبدأ التقديم من اليوم 15 شوال وحتى يوم الخميس القادم، ويجب أن يتوافر في المتقدم الشروط التالية:

أن يكون سعودي الجنسية. أن يكون عمره أكثر من 18 عامًا. أن يكون لائقًا صحيًا، ويتم الكشف الصحي على المتقدمين من خلال مستشفى حكومي تقوم بالكشف على جميع المرشحين. أن يكون المتقدم حسن السيرة والأخلاق. أن يكون غير محكومًا عليه بحد أقصاص وعقوبة سجن. أن يكون غير مدان بأحد جرائم الرشوة أو الاختلاس أو التزوير. أن لا يكون لديه خدمة سابقة، أو يكون قد مضى عام على الأقل من تاريخ إنهاء الخدمة. أن يكون غير مفصول من الخدمة لسبب تأديبي، أو مضى عام على الأقل من تاريخ الفصل. أن يكون المتقدم على وظائف المرتبة الرابعة قد اجتاز اختبار القدرات العامة. أن يكون المتقدم على وظائف المرتبة السادسة قد اجتاز اختبار القدرات المعرفية. على أن يكون المتقدم قد اجتاز الاختبارات قبل تاريخ 3/11/1440 هـ.

وظائف وزراة الصحة

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن حاجتها لـ 512 طبيب أٍسنان مقيم، سواء من الرجال أو النساء، ويبدأ التقديم من 16 يونيو القادم وحتى يوم 21 يونيو، وعلى حملة المؤهلات المطلوبة أن يسارعوا بالتقديم في وظائف وزارة الصحة.

طريقة التقديم في وظائف جدارة

عند اتباعك لطريقة التقديم في جدارة يجب أولًا أن تكون مسجلًا على جدارة، أما إن كنت غير مسجلًا، فقد تحتاج إلى طريقة التسجيل في جدارة، وإليك طريقة التقديم في وظائف الخدمة المدنية من خلال جدارة.

الدخول إلى رابط التقديم على وظائف جدارة. إدخال رقم الهوية. إدخال كلمة المرور. إدخال رمز التحقق.

اسماء المرشحات للوظائف التعليمية 1441

تبدأ الأسبوع القادم عمليات المطابقة، لجميع الذين تقدموا للوظائف التعليمية، وما أثار التساؤل على صفحات تويتر هو تغير ارقام عدد الوظائف التعليمية المطلوبة من 10456 لتصبح وفق آخر إعلان 10326، فهل يعني ذلك أن عدد المتقدمين للوظائف كان أقل من رقم الوظائف المطلوب، هذا ما سنعرفه خلال الساعات القادمة.

مطابقة جدارة للوظائف التعليمية

موعد مطابقة جدارة للوظائف التعليمية: من الأحد 13/10/1440 إلى الأربعاء 16/10/1440.

مكان المطابقة وزارة الخدمة المدنية.

المستندات المطلوبة هي:

أصل الهوية الوطنية: أو سجل الأسرة التي أضيفت به المتقدمة. معادلة الشهادات: للحاصلين على شهادات من الخارج. وثيقة الدبلوم التربوي: للحاصلين على الدبلوم التربوي. وثيقة دبلوم التربية الخاصة: للحاصلين على دبلوم التربية الخاصة. وثيقة التخرج الأصلية: بها التقدير العام – المعدل التراكمي – تاريخ التخرج – كشف الدرجات. شهادة التدريب: وذلك للتخصصات التي يستلزم شغلها تدريب ميداني.

ويجب عليك ملاحظة أن الدعوة للمطابقة لا تعني ترشيحًا نهائيًا، وفي حالة عدم حضورك للمطابقة، سوف يعتبر ذلك عدولًا عن رغبت في التقدم للوظيفة، ويمكنك بعد ذلك متابعة المستجدات على وزارة التربية والتعليم تويتر.

المراحل التي يمر بها المرشحات للوظائف التعليمية

يمر المتقدمون إلى الوظائف التعليمية، وكذلك جميع وظائف جدارة بعدة مراحل بدءًا من التقديم وحتى التعيين، نوضحها لكم على النحو التالي:

التقديم في جدارة يتم من خلال الرابط السالف ذكره بالمقال وبالطريقة الموضحة، وبعد الضغط على حفظ، عليك طباعة الصفحة التي ستظهر لك. المطابقة وهي المرحلة التي يتم فيها مطابقة بيانات المتقدمين الذين قاموا بإدخالها إلى نظام جدارة. إعلان الترشيح النهائي وفيها تقوم وزارة الخدمة المدنية بالإعلان عن أسماء المرشحات للوظائف التعليمية، وهنا ينتهي دور وزارة الخدمة المدنية. المقابلة الشخصية عند ذهابك للمقابلة الشخصية يجب أن يكون معك أصل الوثائق التي أدخلتها إلى نظام جدارة، ويمكنك الاستعانة شرح نظام المقابلات حتى يمكنك اجتياز جميع المراحل القادمة للوصول إلى التعيين بإذن الله. الكشف الطبي ويكون في مستشفى حكومي معتمد بمنطقة الراغب في التعيين أو بمنطقة المقابلة.

الاستعلام عن أسماء المرشحات للوظائف التعليمية

بعد انتهاء المراحل السالف ذكرها، سوف يتم تحديد أسماء الترشيح النهائي لأسماء المرشحات للوظائف التعليمية، حينها يمكنك الضغط على الرابط السابق للحصول على أسماء المرشحات لوظائف وزارة التربية والتعليم.

طريقة الاستعلام عن اسماء المرشحات للوظائف التعليمية 1441

الضغط على Ctrl + f.

كتابة الاسم مع مراعاة الهمزات وكتابته بدقة حتى يسهل عليك الوصول إلى اسمك ضمن مرشحات الوظائف التعليمية 1441.

قدمنا لكم كل ما يهمكم عن رابط جدارة للظائف على موقع كلمة، وعند وجود أي استفسار يمكنكم مراسلتنا وسنجيب عليكم في أقرب فرصة بإذن الله.