رابط جدارة للتوظيف النسائي في وكالة الأحوال المدنية

يبدأ من اليوم الأحد 12 شوال 1440هـ، الموافق 16 يونيو 2019 استقبال طلبات التوظيف للعنصر النسائي في وكالة الأحوال المدنية من خلال بوابة جدارة للتوظيف، يأتي هذا في إطار استقبال الإدارة العامة للقبول المركزي الخاصة بوزارة الداخلية السعودية للطلبات الخاصة بالتوظيف النسائي عبر بوابة جدارة، وتسجيل الطلبات التي تشتمل على كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمتقدمين، مثل رقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد، وغيرها من البيانات الوجوبية اللازمة للتسجيل عبر بوابة جدارة للتوظيف الإلكتروني، مع ضرورة استيفاء المتقدم لكافة الشروط المطلوبة والمحددة للتوظيف بالوظائف المعلن عنها والخاصة بالعنصر النسائي في وكالة الأحول المدنية بوزارة الداخلية.

شروط التسجيل عبر جدارة للتوظيف النسائي في وكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية

هذا وقد حددت الأحوال المدنية عدة شروط للتقديم عبر بوابة جدارة لكل من يرغب في شغل الوظائف المعلن عنها من العنصر النسائي، يمكن إيجازها فيما يلي:-

أن تكون المتقدمة لشغل الوظيفة سعودية الأصل والمنشأ، ويستثني من شرط المنشأ من ولدت خارج السعودية أثناء خدمة والدها خارج المملكة لظروف عمله.

حصول المتقدمة لرتبة جندي أول على الثانوية العامة مع دبلوم لمدة سنة على الأقل.

أن تكون المتقدمة حسنة السير والسلوك وغير مدانة في أي من الاحكام القضائية.

أن يكون للمتقدمة هوية وطنية مستقلة وسارية المفعول.

أن لا يقل عمر المتقدمة عن 25 عام ولا يزيد عن 35 عام.

أن لا يقل طولها عن 160 سم.

أن تجتاز المتقدمة لكافة اختبارات وإجراءات القبول.

أن لا تكون متزوجة من رجل غير سعودي.

أن لا تكون قد تم تعينها في أي وظيفة عسكرية من قبل.

رابط التقديم على وظائف الأحوال المدنية للعنصر النسائي عبر بوابة جدارة

ويمكن لكل من تجد في نفسها الرغبة والقدرة وتستوفي الشروط سالفة الذكر، ان تتقدم من خلال الرابط التالي، هنا، وعبر بوابة جدارة الإلكترونية للتوظيف وتسجيل كافة البيانات المطلوبة بنموذج التسجيل.

طريقة التسجيل عبر بوابة جدارة للتوظيف

يمكن التسجيل باتباع الخطوات التالية:-