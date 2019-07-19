الرابط الرسمي| وظائف الحرس الوطني عبر بوابة جدارة

تبدأ وزارة الحرس الوطني بدءا من صبيحة يوم الأحد الموافق 18/ 11/ 1440هـ، تلقي طلبات الراغبين في شغل عدد من الوظائف الخالية التي أعلنت عنها الوزارة للخريجين والخريجات ويستمر تقديم الطلبات حتى مساء الخميس 22/ 11/ 1440هـ.

وظائف خالية في وزارة الحرس الوطني

دعت وزارة الحرس الوطني الحاصلين على المؤهلات العليا وحملة الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة، إلى شغلهم المزيد من الوظائف التي أعلنت عنها الوزارة بسلم الموظفين العام وعلى الراغبين في التقديم لشغل الوظائف التقديم عليها عبر منظومة التوظيف الحكومي جدارة على الموقع: (هنا)

عدد الوظائف المعلن عنها

ويذكر أن أعلنت وزارة الحرس الوطني عن عدد الوظائف التي شملها الإعلان وهي (94) وظيفة شاغرة (رجال، نساء)، ويكون التقديم الساعة التاسعة صباح يوم الأحد الموافق 18 /11/ 1440هـ، ويتم الانتهاء من التقديم الساعة 12 مساء يوم الخميس الموافق 22/ 11/ 1440هـ، وذلك عبر منظومة جدارة.

آلية التقديم لوظائف الحرس الوطني

أما عن آلية التقديم لوظائف الحرس الوطني عن طريق:

الدخول عبر موقع جدارة نظام التوظيف. التأكد من صحة البيانات حتى يتسنى دراسة الحالة من قبل المتخصصين بوزارة الخدمة المدنية. تحديد الرغبة عن طريق الإشارة بالمربع المخصص لها. اختيار وظيفة من الوظائف المعلنة. حفظ الطلب.

الفئات المستهدفة بالإعلان

واستهدف الإعلان مجموعة من الخريجين بالشروط والضوابط العامة وجاءت على النحو التالي: