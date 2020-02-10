رابط جدارة mcs.gov.sa || التسجيل بوظائف وزارة الصحة الجديدة عبر موقع وزارة الخدمة المدنية

وظائف نظام جدارة 1441 أعلنت عن توافر وظائف جديدة، حيث تم الإعلان عن بعض الوظائف في مجال الصحة والتعليم وحرس الحدود وغيرها من الوظائف المختلفة، وآخر هذه الوظائف هي الإعلان عن تعيين اكثر من 1000 طبيب أسنان من خلال نظام جدارة، وقد بدأ التقديم فعلياً لهذه الوظائف ويستمر التقديم لمدة تقديم أسبوعان، واليكم رابط التسجيل على رابط نظام جدارة الالكتروني.

شروط التوظيف في نظام جدارة

من يتقدم يحب أن يحمل الجنسية السعودية.

لم يعمل من قبل من خلال وظائف جدارة السابقة، أو أبشر توظيف.

أن تكون هوية الإقامة الخاصة به سارية الصلاحية.

أن لا يكون قد سبق له العمل بوظائف مكتبية من قبل.

شروط التقديم لوظائف طب الأسنان الجديدة

أن يكون المتقدم للوظائف سعودي الجنسية للذكور والإناث.

المتقدم يجب أن يكون حاصلاً على البكالوريوس أو ما يعلو عن ذلك.

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طريقة التقديم لوظائف طب الأسنان عبر موقع جدارة

يقوم كل شخص بالدخول على موقع التسجيل الأتي: موقع جدارة.

يتم الدخول على وظائف الصحة واختيار طبيب أسنان.

يتم كتابة البيانات المطلوبة مع إرسال جميع الشهادات الخاصة للتقديم إلى وظيفة طبيب أسنان.

تقوم وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة العمل داخل المملكة العربية السعودية بتوطين وسعوده بعض الوظائف داخل المملكة، ومن هذه الوظائف هي وظيفة طبيب أسنان.