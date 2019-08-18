رابط  جولي شيك JollyChic تعرف على خصومات البيع التي يقدمها

يعتبر موقع جولي شيك من أفضل مواقع التسوق الإلكتروني في المملكة العربية السعودية، ويهتم دائما بتقديم أفضل الماركات العالمية ويوجد به منتجات حصرية يتم توصيلها الى جميع أنحاء العالم، بالاضافة الى انه يتم البيع بنظام التجزئة والجملة، ونجح الموقع في إجراء العديد من الصفقات مع شركات الإستيراد والتصدير، والشركات التي تقدم خدمة ما بعد البيع، بالاضافة الى الشركات اللوجستية، ونتعرف من خلال هذا الموضوع على خدمات الموقع وسياسة إسترجاع المنتجات، وطرق الدفع الخاصة بالموقع .

جولي شيك



يتميز الموقع بتقديم منتجات ذات جودة متميزة مع التسليم السريع والدقيق، وبأسعار مناسبة للعملاء في جميع أنحاء العالم، ويوجد به أقسام متعددة مثل قسم الملابس الخاصة بالأسرة للرجال والنساء والأطفال، ويبيع منتجات المنزل والديكورات وادوات المطبخ وجميع مستلزمات المنزل، والملابس الخارجية والداخلية بالاضافة الى الأحذية والأحزمة والنظارات، ويوجد قسم للإلكترونيات، ويقوم ببيع التليفونات والكاميرات وجميع الاجهزة الالكترونية، والملابس الرياضية للرجال والنساء وجميع الأدوات الرياضية المختلفة.

سياسة الاسترجاع على موقع جولي شيك



يسمح موقع جولي شيك باسترجاع المنتجات في حالة ان المنتج لم ينال إعجاب العميل، ويتم الاسترجاع إلكترونيا خلال فترة 15 يوم بعد الإستلام، ويشترط ان يكون المنتج سليم ولا يوجد به اى ضرر، ويوجد ايضا مجموعة شروط واحكام لإسترجاع المنتجات وهي كالتالي :

يوجد بعض المنتجات لا يمكن استرجاعها مثل : منتجات المكياج والتجميل، الملابس الداخلية، والفيزونات، ملابس السباحة .

يسمح بإسترجاع الطلبات التي تم رفع طلب إرجاع إلكتروني لها .

لا يمكن تبديل المنتج ولكن يمكن استرجاعه والقيام بطلب جديد .

يجب حفظ الغلاف الاصلي للمنتج مع وجود sku لضمان عدم تأخر إسترجاع المبلغ .