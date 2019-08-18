رابط  جولي شيك JollyChic تعرف على خصومات البيع التي يقدمها

يعتبر موقع جولي شيك من أفضل مواقع التسوق الإلكتروني في المملكة العربية السعودية، ويهتم دائما بتقديم أفضل الماركات العالمية ويوجد به منتجات حصرية يتم توصيلها الى جميع أنحاء العالم، بالاضافة الى انه يتم البيع بنظام التجزئة والجملة، ونجح الموقع في إجراء العديد من الصفقات مع شركات الإستيراد والتصدير، والشركات التي تقدم خدمة ما بعد البيع، بالاضافة الى الشركات اللوجستية، ونتعرف من خلال هذا الموضوع على خدمات الموقع وسياسة إسترجاع المنتجات، وطرق الدفع الخاصة بالموقع .
جولي شيك
يتميز الموقع بتقديم منتجات ذات جودة متميزة مع التسليم السريع والدقيق، وبأسعار مناسبة للعملاء في جميع أنحاء العالم، ويوجد به أقسام متعددة مثل قسم الملابس الخاصة بالأسرة للرجال والنساء والأطفال، ويبيع منتجات المنزل والديكورات وادوات المطبخ وجميع مستلزمات المنزل، والملابس الخارجية والداخلية بالاضافة الى الأحذية والأحزمة والنظارات، ويوجد قسم للإلكترونيات، ويقوم ببيع التليفونات والكاميرات وجميع الاجهزة الالكترونية، والملابس الرياضية للرجال والنساء وجميع الأدوات الرياضية المختلفة.
سياسة الاسترجاع على موقع جولي شيك
يسمح موقع جولي شيك باسترجاع المنتجات في حالة ان المنتج لم ينال إعجاب العميل، ويتم الاسترجاع إلكترونيا خلال فترة 15 يوم بعد الإستلام، ويشترط ان يكون المنتج سليم ولا يوجد به اى ضرر، ويوجد ايضا مجموعة شروط واحكام لإسترجاع المنتجات وهي كالتالي :
- يوجد بعض المنتجات لا يمكن استرجاعها مثل : منتجات المكياج والتجميل، الملابس الداخلية، والفيزونات، ملابس السباحة .
- يسمح بإسترجاع الطلبات التي تم رفع طلب إرجاع إلكتروني لها .
- لا يمكن تبديل المنتج ولكن يمكن استرجاعه والقيام بطلب جديد .
- يجب حفظ الغلاف الاصلي للمنتج مع وجود sku لضمان عدم تأخر إسترجاع المبلغ .
- العميل مسؤول عن تكلفة الاسترجاع في حالة ان الخطأ لم يكن من جولي شيك، ويمكنكم اختيار وسيلة شحن إقتصادية .
- يتم قبول الطرد المسترجع من خلال استخدام خدمة “دفع قيمة الإرجاع” من مستقبل الشحنة .
- اما المنتجات الإلكترونية فيتم قبول القطع الغير مفتوحة وقابلة للبيع مرة أخري، ويجب الالتزام بتقدم طلب الاسترجاع خلال 15 يوم من استلام الطلب .
- اما إذا كانت المشاكل تخص جودة المنتج، يجب الاستعانة بالوكالة، وتقديم طلب الارجاع، وسيتم مراجعة طلبك والرد عليك.
- يتيح موقع جولي شيك تطبيق للأندوريد والايفون ويتميز مستخدمي التطبيق بخصم يصل إلى 40 في المئة .
طرق الدفع على موقع جولي شيك JollyChic
يوجد طرق دفع مختلفة مثل ( ماستر كارد، فيزا، اميركان اكسبريس، Discover card، JCB،PayPal) ، اما خدمة الدفع عند الاستلام فهي متوفرة فقط في هذه الدول المملكة العربية السعودية، البحرين، الامارات العربية المتحدة، قطر، عمان، لبنان، تايوان، أندونيسيا، الكويت، ويتم الدفع عند الاستلام بالعملة المحلية فقط،يتميز موقع جولي شيك بتقديم خدمة العملاء بعدة لغات من خلال طرق التسويق الاكتروني المتنوعة التي تناسب العملاء، ويصل عملاء جولي شيك إلى أكثر من 2 مليون عميل، كما تصل الخصومات على المنتجات إلى 30 في المئة .
تطبيق جولي شيك
يمكن الشراء من جولي شيك عبر الهاتف الجوال من خلال تحميل تطبيق الموقع على جولي شيك على الاندوريد وابل ستور، للاطلاع على المنتجات وإستخدام كوبونات الخصم تصل إلى 40 في المئة، مع امكانية إسترجاع المنتجات خلال 15 يوم بعد إستلام الطلب، ويوجد ايضا خدمات خاصة بالسفر بأسم “جولي ترافيل” مع امكانية حجز التذاكر والفنادق باسعار مناسبة، مع وجود عروض خاصة بأسعار الاقامة في الدول الأوروبية والدول العربية، وامكانية حجز تذاكر السفر إلى جميع انحاء العالم .
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