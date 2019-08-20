رابط حاسبة الدعم التقديرية من حساب المواطن.. وموعد إيداع الدفعة 22 سبتمبر المقبل

ذكر حساب المواطن أن دعم البرنامج يتم تقديمه وصرفه حسب معايير الاستحقاق، والتي منها قيمة دخل الأسرة وعدد أفرادهم وأعمارهم، فيمكن لكل مواطن يستحق حساب المواطن ومسجلة بياناته في الاستحقاق معرفة قيمة استحقاقه في حساب المواطن خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية من هنا عبر رابط حاسبة الدعم.

حساب المواطن يرد على استفسارات المواطنين

يجيب حساب المواطن دائما على العديد من التساؤلات المقترحة من قبل المواطنين سواء المسجلين في دعم المواطن بالبرنامج أو لا، ومن أسئلتهم هل يمكن الحصول على دعم برنامج حساب المواطن لأحد المواطنين وهو يتقاضى راتبا 7200 ريال.

وأشار حساب المواطن في إجابته أن هناك شروط عدة يوفرها البرنامج عبر حسابه الرسمي وصفحته الرسمية لا بد من توافرها حتى يكون هناك استحقاق للمواطن في صرف دعم البرنامج.

المبلغ المودع في الدفعة 21 المصروفة قبل عيد الأضحى

يُذكر أن أودع حساب المواطن للمستفيدين من الدفعة 21 والتي تم صرفها يوم 8 أغسطس بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إذ وافق يوم الصرف يوم عطلة رسمية فتقدم موعد الإيداع يومين، وأودع حساب المواطن 2.6 مليار ريال، إذ إن إجمالي التعويضات المدفوعة بلغ بأثر رجعي أكثر من نحو 14.5 مليون ريال عن الدفعة 21 السابقة .

عدد المستفيدين ومبلغ الاستحقاق

بلغت نسبة الذين استفادوا وتنطبق عليهم شروط ومعايير الاستحقاق نحو 83% بإجمالي عدد 12.5 مليون مواطن مستفيد وتابع ويزيد، أما عن قيمة مبلغ الاستحقاق منذ انطلاق البرنامج فبلغ أكثر من 50 مليار ريال.

رابط التسجيل في الدفعة الجديدة 23

أما فيما يختص بعملية التسجيل في دعم الدفعة الجديدة (23) والتي من المقرر صرفها بعد دفعة يوم الثلاثاء الموافق 10 من سبتمبر المقبل، فقد نصح برنامج حساب المواطن المواطنين بالتسجيل في الدفعة المقبلة لمن تنطبق عليهم المعايير والشروط عبر الرابط التالي: (هنا).