رابط حاسبة الدعم السكني ..طريقة معرفة نسبة الدعم السكني للمواطنين

رابط حاسبة الدعم السكني ، حيث أوضحت وزارة الإسكان أنه يمكن للمواطن حساب الدعم السكني المخصص له عبر حاسبة الدعم السكني التي يتم من خلالها معرفة قيمة الدعم المقدم من البرنامج فيما يخص الوحدات السكنية الجاهزة أو التي تحت الإنشاء مثل المشاريع التي تنفذ على أرض الوزارة وأيضاً القرض العقاري، وذلك لكل من المستفيدين من برنامج سكني علماً بأن قيمة التمويل النهائية تعتمد على معايير أخرى يلتزم بها المستفيد ويتم تحديد قيمة الدعم عند تقديم الطلب إلى الجهات التمويلية يمكنك معرفتهم من خلال رابط طريقة الحصول على القرض العقاري بدون تحويل الراتب عن طريق الجهات التمويلية.

التسجيل في سكني

يمكنك من خلال بوابة سكني التسجيل في سكني الأراضي المجانية أو الحصول على قرض عقاري فضلاً عن استعلام أسماء مستفيدي الإسكان وذلك عبر رابط استعلام سكني برقم الهوية، أما عن الحصول على وحدات سكنية فهناك قسمين للدعم دعم أول وهو مقدم من الوزارة تخفيضاً على سعر الوحدة والدعم ثاني وهو عبارة عن تمويل الوحدة عند الشراء بمعنى أنه يتم دعم الأرباح الخاصة بالتمويل العقاري، وذلك وفقاً للشروط والمعايير التي حددتها الوزارة عبر آليات الاستحقاق للحصول على دعم سكني.

رابط حاسبة الدعم السكني

خصصت الإسكان طريقة لمعرفة المواطنين قيمة الدعم على الوحدات السكنية بحيث يقدر كل مواطن حساب المبلغ المخفض بنفسه من خلال رابط حاسبة الدعم السكني ، وهي أداة لمعرفة مقدار الدعم للمستحقين.

طريقة معرفة نسبة الدعم السكني للمواطنين

لمعرفة قيمة الدعم بنفسك كل ما عليك هو الدخول عبر رابط حاسبة الدعم السكني ثم تعبئة البيانات المطلوبة والتي تشمل (قيمة التمويل – مدة التمويل – عدد أفراد الأسرة – الدخل الشهري ) ثم أنقر على أيقونة الإقرار وبعدها أضغط على احسب سوف تظهر أمامك النتيجة.