رابط حاسبة الدعم الصندوق العقاري لمن يزيد دخله الشهري عن 14.000 ريال

أعلن صندوق التنمية العقارية في المملكة عن تحديث حاسبة الدعم الصندوق العقاري، وذلك لمستفيدي وزارة الإسكان والصندوق العقاري، ودعا برنامج سكني كافة المستفيدين ممن يزيد دخلهم الشهري عن 14.000 ريال سعودي إلى زيارة حاسبة الصندوق العقاري، من أجل مراجعة التحديثات الجديدة التي طرأت عليها، وكان سكني أعلن قبل مدة عن بداية العمل بالألية الجديدة ليصل الدعم إلى أكبر فئة من مستفيدي صندوق التنمية العقارية ومستفيدي وزارة الإسكان، وأكد الصندوق العقاري أن من حصل على القرض العقاري المدعوم بنسبة أقل من مائة بالمائة سيتم تعويضه فيما بعد.

حاسبة الصندوق العقاري الجديدة

وكان ماجد بن عبد الله الحقيل، وزير الإسكان، أعلن من خلال حسابه الرسمي على تويتر، أنه تم اعتماد الألية الجديدة من دعم المستفيدين من القرض العقاري، بما نسبة الدعم الشهري لأصحاب الدخل الأكثر من 14.000 ريال، بناءً على رغبات مستفيدي الدعم السكني، وتم تحديث حاسبة الصندوق العقاري الجديدة، لتمكين المستفيدين من الاستفادة من الدعم الحكومي للقرض العقاري، على أن يكون ذلك بأثر رجعي للمستفيدين السابقين.

وكان برنامج سكني أعلن أن تحديث حاسبة الدعم السكني، سيعمل على رفع الدعم الشهري للمستفيدين أصحاب الدخل الشهري الذي يزيد عن 14.000 ريال بشكل تدريجي، وذلك بمعدل 5 بالمائة لكل 1000 ريال، وذلك بدلاً من أن يقوم البرنامج بخفض الدعم بشكل مباشر من 100 بالمائة إلى خمسة وثلاثون بالمائة، بحسب ما هو منصوص عليه في منظومة الدعم الحالي.

وبحسب ما تم نشره في صحيفة الاقتصادية السعودية، أن الهدف من تحديث حاسبة التمويل العقاري هو تحسين الدعم، وذلك حتى يصل الدعم السكني لأكبر عدد من المستفيدين من الصندوق العقاري ووزارة الإسكان، لتحقيق الأهداف التي تسعى لها الوزارة التي تهدف إلى رقع نسبة التملك إلى 70 بالمائة بحلول عام 2030، وبين برنامج سكني أنه لم يحدث أي تغييرات في الحد الأعلى للقرض المدعوم بنسبة مائة بالمائة، حيث تم اعتماد مبلغ 14.000 ريال سعودي حد أعلى للدخل الشهري للمستفيد.

حاسبة الدعم الصندوق العقاري

على الجانب الآخر يمكن الإطلاع على حاسبة الدعم السكني الجديدة بعد التحديث الأخير، من خلال بوابة سكني، على رابط حاسبة الدعم الصندوق العقاري، والتي يمكن من خلال معرفة ألية الدعم الجديدة بعد تحسينها، حيث يتم تقديم الدعم الجديد للقروض العقارية تدريجياً بمعدل 5 بالمائة زيادة عن كل 1000 ريال زيادة في رواتب المستفيدين، وكان المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية العقارية تهدف إلى تسهيل فرص الحصول على المنتج السكني المناسب.