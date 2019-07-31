رابط حاسبة الدعم ومعرفة القيمة من حساب المواطن

حث حساب المواطن المستفيدين الراغبين في معرفة قيمة الدعم المقدم من البرنامج أن يدخلوا على رابط استحقاق حاسبة الدعم عن طريق الضغط (هنا)؛ كما دعا المستفيدين أن يتابعوا بشكل جيد الحساب الخاص ببرنامج حساب المواطن ومتابعة كل ما جديد وما سيطرأ بشكل دوري على الدفعات المقبلة كما أن حساب المواطن أعلن تقديم موعد إيداع الدفعة 21 .

رابط حاسبة الدعم

من خلال رابط استحقاق حاسبة الدعم يمكنك معرفة استحقاقك وقيمة الدعم المقدم لك، من عدمه عن طريق حاسبة البرنامج ؛ وكل ما عليك هو ملء الخانات (الحقول) لتظهر لك النتيجة.

موعد إيداع الدفعة 21 حساب المواطن

أكد حساب المواطن ما أعلنه سابقا عن تقديم موعد إيداع الدفعة 21 من حساب المواطن يومين ويكون موعد الإيداع الجديد يوم الخميس 8 أغسطس بدلا من يوم السبت 10 أغسطس لموافقته يوم عطلة رسمية كما أنه يتوافق مع إجازة عيد الأضحى المبارك، وننشر لقرائنا الكرام المواعيد الرسمية لإيداع دفعات حساب المواطن.

موعد صرف دفعات حساب المواطن

من جانبه قرر حساب المواطن أن يكون صرف دفعات حساب المواطن يوم 10 في الشهر الميلادي ؛ أما إذا وافق موعد إيداع الدفعة يوم جمعة أو عطلة رسمية أخرى فإنه يتم تقديم موعد الإيداع يوما، أما إذا صادف يوم الإيداع يوم السبت فإنه يتم تأخير الإيداع يوما، وبما أنه هذا الشهر يتناسب الإيداع مع إجازة عيد الأضحى وهو عطلة رسمية فإنه تقرر تقديم موعد إيداع الدفعة 21 يومين، ويتم صرفها يوم 8 أغسطس.

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رابط التسجيل في حساب المواطن

كما أن حساب المواطن أوضح أن عملية التسجيل للدفعة 22 ما زالت مستمرة ، وذلك حتى موعد إيداع الدفعة 21 في حسابات المستفيدين ، والتي من المقررها إيداعها في شهر سبتمبر المقبل ، كما دعا حساب المواطن من يرغب في التسجيل الاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي : (هنا)، متمنيا للجميع التوفيق والسداد.