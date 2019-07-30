رابط استحقاق حاسبة الدعم وتغيير موعد إيداع الدفعة 21 من حساب المواطن portal.ca.gov.sa

دعا حساب المواطن جميع الراغبين في التعرف على قيمة الدعم المستحقة لهم أن يستخدموا رابط استحقاق حاسبة الدعم وذلك من خلال الرابط الضغط (هنا)؛ كما حث المواطنين على متابعة البرنامج بشكل دوري لما يطرأ من جديد الخاصة بالدفعات كما في إيداع الدفعة 21 من حساب المواطن، وننشر هنا رابط استحقاق حاسبة الدعم.

رابط استحقاق حاسبة الدعم

ننشر رابط استحقاق حاسبة الدعم والذي يدعو من خلاله برنامج حساب المواطن من يريد التعرف على قيمة الاستحقاق أن يدخل على الرابط والتعرف من القيمة.

تغيير موعد إيداع الدفعة 21 حساب المواطن

وجدد حساب المواطن تأكيده على أنه تم تقديم موعد الإيداع الخاص بدعم الدفعة 21 من برنامج حساب المواطن لجميع المستفيدين، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك؛ إذ إنه أعلن سابقا أنه سيتم إيداع الدفعة 21 من حساب المواطن يوم الخميس الموافق 8 أغسطس بدلا من يوم 10 لموافقته يوم إجازة رسمية.

موعد صرف دفعات برنامج حساب المواطن

ومن المقرر أن برنامج حساب المواطن يعمل على إيداع الدفعات الخاصة بالمستفيدين من البرنامج بشكل دوري يوم 10 من الشهر الميلادي؛ وإذا صادف يوم العاشر يوم جمعة، قدَّم البرنامج موعد الإيداع يوما ؛ أما إذا صادف يوم سبت، أخّر البرنامج موعد الإيداع يوما.

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رابط التسجيل في حساب المواطن الدفعة 22

ومن جانبه أوضح حساب المواطن أن عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ22، والتي من المقرر أن يتم إيداعها في العاشر من شهر سبتمبر المقبل، مستمرة ودعا الراغبين من المواطنين في التسجيل والاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي : (هنا).

وتستمر عملية التسجيل في الدفعة 22 حتى إيداع الدفعة 21 من حساب المواطن.