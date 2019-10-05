رابط حاسبة الدعم| تعرف على قيمة دعم الدفعة 23 وموعد الصرف

رابط حاسبة الدعم| 5 أيام تفصلنا عن إيداع الدفعة رقم 23 من دعم حساب المواطن في الحسابات الخاصة بالمستفيدين والتي يتم إيداعها في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي إلا إذا صادف يوم عطلة رسمية فيتقدم يوما أو يومين أو يتأخر يوما أو يومين، وننشر في مقالنا موعد إيداع وصرف الدفعة 23 من دعم حساب المواطن وكيفية معرفة قيمة الدعم الموجود بالدفعة 23.







موعد إيداع الدفعة 23 ومعرفة قيمة الاستحقاق

ويقدم برنامج حساب المواطن للمستفيدين خدمة معرفة قيمة الاستحقاق عن طريق رابط الاستحقاق (هنا) ، ويعد ذلك الرابط هو رابط حاسبة الدعم التقديرية ، ادخل وتعرف على قيمة الدعم المقدم من البرنامج، ومن المقرر أن يتم الإيداع يوم الخميس المقبل الموافق 10 أكتوبر 2019م.







شروط الاستعلام عن دعم حساب المواطن

لكي يتم الاستعلام عن قيمة الدعم المقدم من برنامج حساب المواطن يجب التأكد من أمرين مهمين هما:

تحري الدقة في إدخال نفس الدخل المعتمد من قبل البرنامج عند التسجيل أول مرة.

التأكد من أهلية جميع الأفراد الموجودين والتابعين حتى يتم الحصول على الدعم حسب ما هو معلن في الساسات.

خطوات الاستعلام عن دعم حساب المواطن

استعلم عن قيمة الدعم المقدم من خلال رابط حسابة الدعم (هنا)، بعدما تتأكد من صحة البيانات، من خلال هذه الخطوات:







ادخل إلى موقع حساب المواطن.

اختر أيقونة حاسبة حساب المواطن التقديرية.

اكتب عدد أفراد الأسرة من عمر 18 سنة وما فوق.

اكتب عدد أفراد الأسرة أقل من 18 سنة.

أدخل إجمالي دخل الأسرة.

وبعد ذلك تجد شاشة الاستحقاق التقديري لتوضح قيمة الدعم.

رابط التحقق من الأهلية

ويتيح برنامج حساب المواطن الرسمي رابط للتحقق من الأهلية ويمكن لجميع المستفيدين التحقق عبر البوابة الإلكترونية من (هنا) .