رابط حجز تذاكر حفل ماجد المهندس ونجوى كرم حفلات الرياض

يقام يوم الجمعة القادم 11 يونيو بالرياض الحفل الساهر، والذي يحييه الفنان ماجد المهندس، جاء ذلك بعدما أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر موقع تويتر الخاص بها، كما أعلنت الشركة وعبر موقعها الرسمي، عن أن الجمهور يمكنه الحصول على التذاكر الخاصة بالحفل، من خلال موقع بيع التذاكر تيكت مارشيه، حيث أنه قد تم البيع من يوم أمس السبت 5 يونيو، وذلك في تمام الساعة السادسة بتوقيت المملكة، يذكر أن الرياض قد استضافت حفلات للفنان محمد عبده، وكذلك الفنان نبيل شعيل، والفنانة آصاله.

حفل ماجد المهندس

الحفل الكبير الذي يحييه الفنان ماجد المهندس الجمعة 11 يونيو، يأتي تحت رعاية وإشراف الهيئة العامة للترفيه تحت رعاية تركي الشيخ، كما من المقرر أن يكون في نفس الحفل حضور المطربة اللبنانية نجوي كرم،

ويمكن للمتابعين ان يتعرفوا على أماكن إقامة الحفل وسعر التذكرة، والشروط من خلال الاتي:

توقيت إقامة الحفل: الساعة العاشرة مساءًا.

سعر تذكرة دخول الحفل: 1500 ريال سعودي.

الحصول على التذكرة: موقع تذكرة الإلكتروني.

المكان المخصص لإقامة الحفل: فندق الفورسيزون بالعاصمة الرياض.

الشروط: على الأشخاص المحصنين من الوباءالمستجد، إبراز الواجهة الخاصة بتطبيق توكلنا من الداخل، وذلك عند الدخول.

ويمكن الدخول علي موقع حجز تذاكر الحفلة وإتمام الحجز.

حفلات الرياض

يستعد الفنان ماجد المهندس خلال الفترة المقبلة، لإطلاق ألبومه الجديد بعنوان (نصاب)، وذلك من خلال شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، والتي أعلنت الخبر، حيث قامت الشركة، وعبر حسابها الرسمي بالترويج للكليب الخاص بالألبوم، وذلك من خلال الحساب الرسمي الخاص بها عبر تطبيق الصور انستجرام.

من ناحية أخري كانت الشركة قد قامت بطرح أحدث أغاني الفنان ماجد المهندس، وهي الأغنية التي تحمل اسم (لا تترك القلب)، وذلك عبر الموقع الشهير يوتيوب، حيث جمعت الأغنية أكثر من 250 ألف مشاهدة بعد طرحها، من ناحية أخري قام الفنان ماجد المهندس بطرح أغنيته الجديدة نصاب، والتي يحمل الألبوم الخاص به نفس الاسم، وذلك عبر قناته على موقع يوتيوب.