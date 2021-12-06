رابط حجز تذاكر شجرة السلام طريق الملك فهد.. وموعد الافتتاح

نقدم في هذا المقالة الغنية معلومات عن شجرة السلام والتي هي منتزه عائلي يقع في قلب العاصمة الرياض، حرصت هيئة الترفيه أن يتضمن الكثير من الفعاليات المبهرة مثل المسارح والمسرح الصغير وحديقة الورود، والألعاب المائية، سنبين كذلك هنا أسعار تذاكر شجرة السلام وأيضاً طريقة الشراء اللازمة للتذاكر التي يتم حجزها من خلال موقع موسم الرياض 2021 بالتفصيل.

ماهي شجرة السلام

تبرز أهمية منتزه شجرة السلام لأنه يقع في موقع استراتيجي، في غرب الرياض، والتي تتسم بالكثافة السكانية، منذ التأسيس 2003م، وبما أن منتزه السلام يضم مناطق جذب مثل الممشى، والبحيرة، والعديد من المرافق الخدمة والترفيهية، والذي ينتشر على مساحة 312 الف متر، فقد بات مقصداً للعوائل بأكملها ووجهة ترفيه مفضلة في فترات عطلة نهاية الأسبوع.

رابط وطريقة حجز تذاكر شجرة السلام

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أختر فعالية شجرة السلام من قائمة فعاليات موسم الرياض أعلى الصفحة

الآن قم بالنقر على أيقونة احجز الآن، وفي الصفحة التالية

حدد التاريخ المرغوب لحضور الفعالية وحدد عدد التذاكر التي ترغب بالحجز لها إلكترونياً ثم الضغط فوق أيقونة “اشتر الآن” لكي يتم طلب تذاكر شجرة السلام

استكمل تعليمات الحجز في واجهة شراء التذاكر وقم باختيار طريقة الدفع المناسبة.

يذكر انه ليس من الضروري ربط التذكرة بتطبيق توكلنا ويكتفى بإبراز الحالة الصحية وهي محصن فيه.

سعى القائمين على شجرة السلام، بجعلها منتزه متكامل يفي بأجواء ترفيهية وفي ذلك رتبت المسرح الكبير ومسرح الطفل بالإضافة الى الألعاب المائية وحديقة الورود وكذلك مجمع سوق البوثات وفرق استعراضية متنوعة. الى جانب عروض البالونات والفقاعات والرسم على وجوه الأطفال، ومطاعم، ومناطق التسوق التي تنتشر فهناك العديد من البوثات التي يقوم عليها عدد من الشباب والشابات ببيع المنتجات في المنتزه.

وتضم شجرة السلام موسم الرياض احدى المناطق المميزة وهي حديقة الورود بمساحة بما يقرب 2500 متر مربع تقدم بها عروض حرة وبعض المقطوعات الموسيقية غربية وعربية.

موعد منتزه شجرة السلام

أيام الأسبوع من الاحد الى الخميس في الساعة الرابعة حتى الواحدة والنصف موعد افتتاح شجرة السلام والجمعة والسبت من الساعة الثانية ظهراً حتى الثانية صباحا.