رابط حجز تذاكر ملاهي ونترلاند 2021 ضمن موسم الرياض

ما هي ونترلاند تعتبر مدينة ملاهي جذابة في المملكة، تأتي ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، تم تخصيص العاب مختلفة في ملاهي ونتروندرلاند تناسب الصغار والبالغين بأكثر من 103 لعبة، وفي هذه المساحة سنتعرف على حجز التذاكر وأسعارها وتوقيت افتتاح ونترلاند طوال هذا الموسم 2021.

مميزات ملاهي ونترلاند

كما تضاعفت مساحة فعالية ونترلاند عما هو كانت عليه في انطلاقها الأول قبل سنتين. وكذلك ازدادت مساحة المواقف المحيطة، اليوم يمثل ونترلاند عامل جذب للزوار لما يستضيفه من العاب لندنية وفعاليات متنوعة هي من العجائب في موسم الرياض.

يبحث الناس عن تذاكر ونترلاند winter-wonder-land 2021 موسم الرياض 2021 وهي مدينة ملاهي تعود بمساحة أكبر لهذا العام ومقسمة الى 6 مناطق لكل منها فعاليات مختلفة من الألعاب، والعروض المسرحية، والعاب الخفة، وكذلك تتميز بمنطقة الثلج .ملاهي ونترلاند شهد تطويراً كبيراً تحت إشراف منظمها وهي هيئة الترفيه برئاسة تركي آل الشيخ حتى صارت في الحاضر وجهة للعوائل كمدينة ملاهي مميزة.

توقيت ونترلاند في السعودية وأسعار تذاكرها

هذا الحضور الكبير كان ولا يزال يتزايد لما تتمتع به ونترلاند بألعاب تستقطب الصغار والكبار، التميز وتنوع الأنشطة عوامل جعلت مدينة ونترلاند محل تهافت الزوار والتي تستضيفهم على فترتين نهارية ومسائية، وستكون ونترلاند مفتوحة لهذا الموسم والتي انطلقت في 27 أكتوبر 2021 وتستمر حتى 31 مارس ،2022 علماً ان حجز تذاكر ونترلاند يتم طلبها عن طريق موقع موسم الرياض وتختلف أسعار تذاكر الدخول لـ ونترلاند بالنسبة لأيام الأسبوع بقيمة 55 ريال و110 ريال في نهاية عطلة الأسبوع. مع الإحاطة بان تذاكر النهار لا تشمل أوقات الدخول المسائية في ونترلاند.

ويجدر التنبيه حول ونترلاند، ان صلاحية تذاكر الدخول في ونترلاند خلال الفترة النهارية تبدأ من 12م حتى 4م، وكذلك فإن آخر موعد لدخول ونترلاند في فترة النهار يكون في الساعة 2م.

رابط حجز تذاكر ونترلاند

يحرص الناس بالإسراع في شراء تذاكر ونترلاند لكونها غير متوفرة في كل الأوقات نظراً لكثرة الحجوزات، ويكون حجز التذاكر وشراءها من خلال منصة التذاكر على موقع موسم الرياض وكذلك موقع تكت موسم الرياض ورابط حجز تذاكر ونتر لاند هو https://tickets.riyadhseason.sa/ar/d/726/winter-wonder-land-riyadh-season-2021

ونترلاند تواصل تعزيز أهميتها حتى باتت وجهة ترفيهية للعوائل بامتياز، بألعاب تفوق الخيال، وعروض ترفيهية ممتعة، ومطاعم بأكلات لذيذة، مع فعاليات أكثر زخماً في فناءها الواسع مع أربع مداخل، ومع رابط حجز تذاكر ونترلاند 2021 سيكون عن طريقه حجز تذاكرك الخاصة لك ولأسرتك كما ستتمكن من شراء التذاكر عبر التطبيق الذكي لموسم الرياض.